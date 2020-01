Le candidat du projet de piste choque Karlie Kloss avec un commentaire de la famille Kushner

Des halètements sonores ont été entendus tout au long du “Project Runway” studio lorsque le commentaire d’un concurrent sur l’hôte et le juge Karlie Kloss ‘ la belle-famille ne s’est pas bien passée avec le mannequin.

Kloss, bien sûr, est l’épouse de Josh Kushner – le frère cadet de Jared Kushner, qui est mariée avec Ivanka Trump et conseiller principal Le président Donald Trump.

Dans l’épisode de lundi soir de la série Bravo, les créateurs ont été chargés de créer un look pour Karlie à porter à Paris, en utilisant uniquement des vêtements donnés par une bonne volonté locale.

Lorsque le mannequin a demandé au concurrent Tyler Neasloney d’expliquer son haut à volants et sa jupe crayon, il a dit qu’il était “fait de quatre paires de pantalons” et qu’il “optait pour un modèle très traditionnel comme Montauk, Martha’s Vineyard, Cape Cod, Americana”. vibe. “

Pas impressionné, designer et juge Brandon Maxwell a demandé: “Comment appelons-nous la chose au milieu?”

“Il a été inspiré par un volant de smoking”, a répondu Tyler, alors que Brandon se levait pour regarder de plus près. “Je suis satisfait de la construction, si rien d’autre”, a ajouté Tyler.

Karlie s’est jointe à Brandon alors que les deux examinaient le design de près. Aucun des deux ne semblait ravi. “Alors tu es content de ton look?” Kloss a demandé à Neasloney quand elle et Maxwell sont retournés à leurs sièges. “J’en suis content. Je ne sais pas si tu l’aimes ou si tu le détestes,” répondit Tyler, “Quoi qu’il en soit, mets-le sur moi. Je suis prêt.”

“Eh bien, ramenez-nous au défi”, a déclaré sévèrement Brandon. “Super cool, A. Wearable, B. Chic, C. Vous avez obtenu B. Vous êtes portable. C’est définitivement portable dans un endroit qui n’est ni Paris, ni Montauk, ni Martha’s Vineyard. Je ne vois pas Karlie le porter n’importe où, honnêtement.”

“Pas même pour dîner avec les Kushners?” Tyler plaisanta avec un sourire. La réaction de Karlie a été, eh bien, beaucoup.

Les concurrents toujours sur scène et de retour dans le salon étaient en état de choc total. Quelques-uns haletèrent de façon audible, car ceux qui étaient déjà en sécurité étaient plus vocaux dans les coulisses. “Oh, non! Tyler, ne dis pas ça à voix haute!” l’un d’eux marmonna pour elle-même, tandis que la bouche d’un autre s’ouvrit: “Putain de merde.” Un autre a ajouté: “Je vais vomir. Je pourrais littéralement être malade.”

Tyler, réalisant apparemment que la blague était tombée à plat, a ajouté: “C’est ton mari!” Karlie ne l’avait pas. “J’allais à Paris. C’était ton défi ici”, riposta-t-elle. “Gardez le défi.”

“Je sais, je sais. Je peux te voir le porter à un moment donné!” Neasloney se défend.

“Vous ne le savez peut-être pas, mais je sais,” déclara Kloss. “Je sais que ce n’est pas ce que j’ai demandé. Les tissus sont de mauvais choix; je pense qu’ils ont l’air bon marché. Les poches sont un peu mal placées. Et si c’est votre esthétique alors c’est ça, mais c’était à propos de mon esthétique et l’influence de mon styliste. Vous avez vraiment raté la marque ici sur tous les comptes. “

Une fois dans les coulisses, l’un des concurrents s’est approché de Tyler pour lui faire un câlin. “Bébé,” soupira-t-elle. “Ooof, rugueux.”

“Il n’est pas ressorti ce que je voulais dire”, a-t-il expliqué en s’asseyant sur l’un des canapés. “Pas comme je le pensais. Désolé, Karlie.”

Une fois que lui et les autres ont été ramenés sur la piste, Karlie a annoncé que Tyler était dans les trois derniers, puis a révélé que les juges avaient voté pour le renvoyer chez lui.

“Merci d’être ici”, a déclaré Karlie en se levant pour embrasser Tyler sur la joue, ce qu’elle fait avec tous les candidats éliminés. “Puis-je?” il a commencé à dire, alors que Karlie l’interrompait, “Vous pouvez dire tout ce que vous voulez.”

“Karlie, je veux que tu saches que je ne suis pas un con,” dit-il. “Je suis professionnel, donc ce que j’ai dit plus tôt n’avait pas d’agenda caché, pas de sens, rien de tel.” Elle sourit et remercia Tyler pour ses excuses.

Bien que “Project Runway” vainqueur de la saison 4 et designer à succès Christian Siriano avait la capacité de sauver Tyler, il a choisi de ne pas le faire.

Kloss a voté pour Hillary Clinton lors des élections de 2016. Dans une interview 2019 avec British Vogue, elle a dit qu’il a été “difficile” d’être associé à la famille Trump mais “je choisis de me concentrer sur les valeurs que je partage avec mon mari, et ce sont les mêmes valeurs libérales avec lesquelles j’ai été élevé et qui m’ont guidé tout au long ma vie.”

