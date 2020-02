Le cap des Oscars de Natalie Portman contient des noms de réalisatrices non nommées

Natalie Portman fait plus qu’une simple déclaration de mode au Oscars 2020.

Le long de l’ourlet de la cape noire structurée de l’actrice oscarisée – qui pendait sans effort sur ses épaules et au sommet de sa robe Dior en noir et or – étaient les noms de toutes les réalisatrices que beaucoup estimaient qu’elles auraient dû être mais n’ont pas finalement été nommées pour le prix le plus prestigieux à Hollywood.

“Je voulais reconnaître les femmes qui n’ont pas été reconnues pour leur travail incroyable cette année d’une manière subtile”, a-t-elle déclaré dans la vidéo ci-dessous, montrant son hommage “subtil”.

Parmi les dames dont le nom figurait sur le revers gauche de Portman figuraient Lorena Scafaria (“Hustlers”), Lulu Wang (“The Farewell”), Greta Gerwig (“Little Women”), Marielle Heller (“A Beautiful Day in the Neighborhood” ), Alma Har’el (“Honey Boy”) et Céline Sciamma (“Portrait of a Lady on Fire”).

L’actrice présentera ce soir aux côtés d’un acteur nominé aux Oscars Timothee Chalamet.

C’est maintenant la deuxième fois que Portman fait une déclaration au sujet d’un prix qui montre le manque de représentation féminine dans cette catégorie particulière.

Tout en présentant la catégorie du meilleur réalisateur aux Golden Globes 2018, l’actrice a déclaré dans le micro: “Et voici les nominés exclusivement masculins.”

“J’ai discuté avec certaines des femmes avec qui je travaillais de ce qu’elles m’avaient proposé de présenter la catégorie réalisateur, mais je me sentais mal à l’aise car cela semblait exclure certains candidats méritants”, a-t-elle déclaré à Buzzfeed après coup. “Et comment pourrais-je attirer l’attention sans manquer de respect aux candidats? Parce que ce n’est pas de leur faute, et ils ont tous fait du bon travail. Vous ne voulez pas ne pas les reconnaître. C’est juste, pourquoi ne reconnaissons-nous pas les gens qui ne sont pas ne fais pas partie de ce club exclusif? Donc, une des femmes a recommandé que je dis cela, et c’était comme dire quelque chose qui était vrai. “

Seules cinq femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur, et une seule n’a jamais gagné: Kathryn Bigelow pour “The Hurt Locker” en 2009.

