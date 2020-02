Le capitaine Glenn dit qu’il est plus qu’un capitaine froid

Les téléspectateurs sous le pont apprennent lentement à connaître le nouvel équipage du yacht sous le pont avant de plonger dans la nouvelle série.

Le capitaine Glenn Shephard est à la barre du bateau à voile sous le pont et a révélé en quoi son style de gestion diffère du capitaine Sandy Yawn de sous le pont Méditerranée et du capitaine Lee Rosbach de sous le pont.

Capitaine Glenn Shephard | Karolina Wojtasik / Bravo

Il a récemment discuté avec Showbiz Cheat Sheet et a partagé que toute l’ambiance de la voile est un peu plus détendue que ce que l’on voit dans le yachting à moteur. Une indication que l’atmosphère est plus détendue est dans les uniformes de l’équipage. Sous le pont, les téléspectateurs ont l’habitude de voir l’équipage porter leurs épaulettes sur leurs uniformes blancs et noirs. Cependant, les téléspectateurs de Yacht à voile sous le pont verront plutôt l’équipage faire basculer des t-shirts et des polos.

Même si l’équipage ne portera pas ses rayures, Shephard a déclaré que le rang est toujours important. “De toute évidence, la hiérarchie et le rang sont importants”, a-t-il déclaré. «Vous devez suivre cela, sinon tout tombe en panne. Mais je dirais que nous sommes définitivement moins formels que les grands yachts à moteur. »

Il est un peu plus froid que le capitaine Lee et le capitaine Sandy

Shephard a déclaré à E News que son style de gestion est une combinaison des deux capitaines de série. “Je peux avoir un peu des deux, mais je suis probablement un peu plus décontracté qu’ils ne le sont, je pense”, a déclaré Shephard. “J’ai un très décontracté [style], pas complètement à l’écart mais j’aime donner la propriété des départements à mes chefs de département. »

Il a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’il embauche également des travailleurs solides. “J’aime dire que je suis un macro-manager et un gars de grande image”, partage-t-il. «J’essaie d’embaucher de bonnes personnes et de m’éloigner autant que possible.»

Shephard s’efforce également d’être accessible

Alors qu’il essaie de rester à l’écart de l’équipage, Shephard veut toujours qu’ils se sentent à l’aise de poser des questions. «Évidemment, je veux être un guide et avoir une idée de ce qui se passe dans les départements. Mais j’essaie de ne pas être autoritaire parce que je trouve que cela aliène les gens », a-t-il dit.

“Je les ai toujours encouragés à penser par eux-mêmes, mais si vous n’êtes pas sûr, venez demander”, a-t-il ajouté. Être un capitaine accessible est vital dans l’industrie de la voile. Les téléspectateurs verront à quel point la voile peut être complexe et pouvoir travailler en équipe est vital.

Quant à tout ce drame qui se passe sous le pont? Lorsque Showbiz Cheat Sheet a demandé à Shephard son avis sur le drame de cette saison, il a dit qu’il devait encore rattraper son retard sur le spectacle. “Eh bien, pour être honnête, je ne pense pas avoir vu un épisode complet parce que j’ai passé beaucoup de temps en Europe et nous n’y avons pas facilement accès”, a-t-il admis. Mais il assure aux fans qu’ils seront pressés de regarder le voilier en action. “Pour le plaisir, nous sortons et le faisons tourner”, a-t-il déclaré. «Il ne s’agit pas seulement d’arriver à destination, mais de voyager. C’est le genre de chose que les gens recherchent quand ils montent sur un voilier. Ils veulent cette excitation. “

Lancement du yacht à voile sous le pont le lundi 3 février à 21 h / 20 h central sur Bravo.