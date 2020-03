Le capitaine Lee de «Under Deck» conseille aux fans de ne pas «visser le toutou» et d’écouter les officiels

Le capitaine Lee Rosbach de ci-dessous Deck adopte une approche apaisante mais sévère pour parler aux fans de la façon de gérer le coronavirus.

Le capitaine a partagé quelques messages rassurants avec les fans sur la façon de rester calme mais aussi d’écouter les officiels sur le lavage des mains et la distanciation sociale. Il est récemment revenu du tournage de la saison 8 et a intensifié ses activités sur les réseaux sociaux. En dessous de Deck, la saison 8 aurait arrêté de filmer tôt en raison de l’épidémie de coronavirus.

Capitaine Lee Rosbach | Banque de photos Ralph Bavaro / Bravo / NBCU via .

Plus récemment, Rosbach a partagé une nouvelle vidéo, destinée aux fans. Basculant ses nuances de Maui Jim, Rosbach a donné des conseils et a dit aux fans de rester calmes. «Je voulais juste publier une mise à jour, ma mariée et moi allons bien. J’espère que vous aussi. Accrochez-vous et continuez à faire ce que vous êtes censé faire et nous vous verrons de l’autre côté. Ce n’est pas éternel, quand ils affichent les statistiques de ce look à la télévision dans la colonne verte, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Nous passerons par là si nous nous ressaisissons tous », a-t-il écrit.

Ne vis pas le toutou

Dans sa vidéo, Rosbach a puisé dans certaines de ses phrases colorées pour souligner ce que les Américains devraient faire. Il a peut-être été témoin d’une partie de la folie des vacances de printemps en rentrant chez lui après avoir tiré. Rosbach vit à Fort Lauderdale, en Floride, qui est généralement l’épicentre des vacances de printemps pour de nombreux collèges. Jusqu’à récemment, les plages étaient inondées de vacanciers, de nombreux jeunes ignorant les avertissements concernant la transmission du virus.

Il a commencé sa vidéo en vérifiant pour voir comment tout le monde résiste. Il donne aux téléspectateurs l’occasion de voir son jardin luxuriant du sud de la Floride alors qu’il se tient dehors et prend l’air. “Je veux m’assurer que tout le monde fait toujours la bonne chose, accroché là-dedans, accroché dur”, dit-il. “Comme je l’ai déjà dit, nous allons passer au travers. Nous n’avons pas besoin de mettre notre culotte dans une liasse par-dessus. Nous devons juste continuer à faire la bonne chose et ne pas foutre le chien. »

Rosbach rappelle aux fans de se laver les mains et de se souvenir de l’éloignement social. «Et ne pas sortir sans y être obligé», poursuit-il. «Et très bientôt, cela aussi passera et nous sortirons de l’autre côté plus forts et meilleurs pour cela. Alors, prenez soin de vos proches, faites ce qu’il faut et assurez-vous de pratiquer une bonne hygiène. Et de l’autre côté, je vous verrai tous! “

Rosbach a également un autre message de réconfort

Rosbach a été surnommé «le père de l’Amérique» sur Twitter, car il a publié quelques messages rassurants à des fans anxieux. Rosbach a partagé une autre vidéo avant de monter sur son vélo. «Tout le monde a juste besoin de faire ce qui est bien. Vous ne pouvez jamais vous tromper en faisant la bonne chose. WTFU. C’est le moment. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas téléphoner. Faites ce qu’il faut et faites-le maintenant », a-t-il écrit dans son article.

Il a rappelé aux fans qu’ils devraient prendre l’air tout en étant mis en quarantaine. Mais pratiquez également le lavage intelligent des mains et la distanciation sociale. Il sourit de son vélo en disant: «Vous entendez ça? Dame Nature à son meilleur », dit-il alors que les oiseaux gazouillent au loin.