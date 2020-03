Le capitaine Lee de «Under Deck» décourage la thésaurisation du dernier paquet de papier toilette

Le capitaine Lee Rosbach de Under Deck est de retour et a partagé un autre message aux fans: ne prenez pas le dernier paquet de papier toilette au magasin.

Rosbach a terminé le tournage de la saison 8 de Under Deck tôt et est retourné dans un univers alternatif. Alors que le pays est en panne, Rosbach a partagé des messages vidéo de calme mais de vigilance avec ses fans. Beaucoup de gens ont apprécié d’entendre ses paroles apaisantes et ses conseils sur la façon de gérer une période aussi incertaine.

Capitaine Lee Rosbach | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Il a d’abord pris note des plages désertes à son retour. “Pas un diker sur la plage de Lauderdale”, a-t-il observé et partagé une photo. Spring Break 2020 présenté par #coronavirus. Tous les amateurs de plage interdits. Aujourd’hui à 17 h, tous les restaurants et bars ferment pendant 30 jours. Soyez prudent et faites preuve de bon sens », a-t-il partagé sur Instagram.

Rosbach conseille aux fans de penser aux autres

Les consommateurs paniqués ont fait une course au magasin, saisissant chaque désinfectant et chaque rouleau de papier toilette qu’ils pouvaient trouver. Cela n’a rien laissé aux personnes qui ont choisi de ne pas amasser car beaucoup de gens n’ont toujours pas de fournitures pour surmonter la pandémie.

Dans son dernier message vidéo, Rosbach a conseillé aux fans d’éviter d’arracher le dernier paquet de papier toilette. Comme beaucoup de gens, il a admis qu’il ne savait pas quel jour de la semaine c’était en quarantaine. Mais il a dit que lui et sa femme Mary Anne se portaient bien, faisaient leurs balades à vélo et restaient à la maison. Il a ajouté que ce n’était pas le moment de se détendre en étant mis en quarantaine et de rester vigilant.

Il avait également un message pour les personnes qui insistaient pour la thésaurisation. “Et pour l’amour de Dieu, n’achetez pas le dernier paquet de papier toilette, sérieusement les gens? S’il reste un paquet, laissez-le à quelqu’un qui en a vraiment besoin. »

Cet acteur «RHOC» a été appelé pour la thésaurisation

Alexis Bellino de The Real Housewives of Orange County et un invité charter sous le pont se sont précipités à Costco pour faire le plein de fournitures. Elle a partagé une vidéo de son Costco local qui montrait des gens avec des chariots débordants alors qu’ils amassaient tout ce qu’ils pouvaient trouver dans le magasin. «Pandamonia se passe ici @costco ce matin! Certainement plus de 250 personnes ici…. Deuxième voyage en une semaine, nous sommes approvisionnés! ” elle a écrit avec sa vidéo.

Bellino était plus que remplie car elle a inclus une photo de son chariot entièrement rembourré à la caméra. Elle a également montré aux gens qui l’entouraient des achats de panique. Bellino a affirmé que le discours du président Donald Trump lui avait fait penser qu’elle allait rester coincée dans la maison pendant des semaines et qu’elle devait s’approvisionner. Dans une de ses vidéos, un homme peut être entendu en disant que le papier hygiénique et les serviettes en papier étaient déjà vendus alors que les gens s’entassaient.

Beaucoup de gens qui ont vu la vidéo ont été déçus par la thésaurisation et l’achat de panique. “Et vous vous demandez pourquoi il ne reste rien dans le moi pour les gens”, a souligné une personne. Une autre personne a ajouté: «D’accord…« partager c’est prendre soin »!! À un moment donné, les magasins devront fixer des limites afin de décourager les fournitures de thésaurisation. »