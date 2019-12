Le capitaine Lee révèle qu'il a été brisé avant de se lancer dans le yachting (exclusif)

Les fans de ci-dessous connaissent le capitaine Lee Rosbach comme leur leader inébranlable dans le docudrame aquatique savonneux. Il utilise la réflexion rapide tout en gardant son sang-froid dans des conditions assez intenses.

Mais Rosbach a récemment révélé que ses années avant la voile n’étaient pas toujours faciles. Lors d'un événement de marketing de stars en Floride, il a dit qu'il était un peu plus âgé que la plupart des membres d'équipage lorsqu'il a commencé à pratiquer le yachting. De plus, il a dit que lui et son épouse Mary Anne étaient presque à leur point de rupture financière lorsqu'il a finalement trouvé sa carrière actuelle.

Capitaine Lee Rosbach | Banque de photos Ralph Bavaro / Bravo / NBCU via .

Rosbach a déclaré au public qu'il avait plongé dans la plaisance alors qu'il travaillait dans l'industrie de la restauration sur la côte ouest de la Floride. Il a dit que même s'il était sur le point d'être complètement ruiné, il a fait tout ce qu'il pouvait pour passer du temps sur des yachts afin d'obtenir ses certifications. C'est parce qu'il était tellement passionné par l'industrie. Rosbach a également révélé qu'il était beaucoup plus âgé que la plupart des membres d'équipage qui atteignent le sommet du capitaine.

Le capitaine Lee était fauché avant de trouver du yachting

Rosbach a précisé au public qu'il n'avait pas vu l'océan avant l'âge de 35 ans. "C’est là que tout a commencé", a-t-il déclaré. «Ma femme et moi, Mary Anne. Je voulais déménager dans les îles Turks et Caicos et j'ai vu l'océan pour la première fois. »Rosbach est originaire de Saginaw, Michigan.

"Et à travers une série de mauvaises décisions, nous avons fini par faillir", se souvient-il. «Non, nous étions fauchés. Presque fauché, c'est comme être presque enceinte », a-t-il ajouté avec l'un de ses capitaine-ismes typiques. Mais ensuite, il a vu une petite annonce pour un «compagnon recherché».

Le poste a payé 50 $ par jour pour la livraison d'un voilier. «J'avais besoin d'argent, ils avaient besoin d'un compagnon, alors je me suis inscrit», poursuit-il. «Mary Anne m'a dit que si je prenais le poste, parce que c'était au milieu de la saison des ouragans, elle ne serait pas là quand je serais rentré. Eh bien, étant mon moi habituel, c'était comme, eh bien, vous faites ce que vous devez faire et je vais faire ce que je dois faire. "

Rosbach est tombé amoureux de l'océan

Heureusement, le couple s'est réuni après le premier voyage de Rosbach. "C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps de changer de carrière. Je suis juste tombé amoureux de l'océan », a-t-il déclaré. Mais ce n'était pas tout l'amour au début.

Rosbach a partagé qu'il était extrêmement malade de la mer pendant ces premiers jours. "J'étais tellement malade pendant tout ce voyage, j'avais le mal de mer", raconte-t-il. "Une fois que vous êtes sorti et que cela arrive, c'est comme, OK, c'est ça." Stew Kasey Cohen de Under Deck Mediterranean a partagé que Rosbach était très favorable quand elle avait horriblement le mal de mer.

"Le capitaine Lee a dit qu'il avait eu le mal de mer et tout le temps qu'il était sur le pont, il avait un seau à côté de lui", a déclaré Cohen à Showbiz Cheat Sheet en juin. "Il m'a défendu, ce qui était vraiment sympa."

Il est devenu capitaine plus tard dans la vie

Comme le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean, Rosbach a une passion sérieuse pour la plaisance. «J'étais tellement passionné par ça», se souvient-il. «Je supplierais les gens de me laisser monter sur leur bateau. J'ai travaillé pour rien. "

"Je gérais des restaurants et des bars et sur la côte ouest de la Floride, et je sors après le travail pour rien et je travaille sur des bateaux juste pour construire assez de temps pour pouvoir obtenir mon permis de capitaine", a-t-il déclaré.

Rosbach a déclaré qu'il avait près de 40 ans au moment où il a pu devenir capitaine. "Pas exactement un jeune par rapport aux normes de carrière dans la mesure où cette industrie va", at-il ajouté. «La plupart des gens commencent à un jeune âge. Vous avez des capitaines là-bas [âgés de 24, 25 ans]. Mais une fois que Rosbach s'est accroché à la plaisance, il n'a jamais regardé en arrière. «C'est donc un choix de carrière exceptionnel. Je veux dire, vous pouvez voir les endroits exotiques du monde. »De plus, il a partagé que les plaisanciers font aussi de la banque.