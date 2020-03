Le capitaine Marvel Brie Larson pourrait-il quitter le MCU pour rejoindre le DCEU?

Brie Larson du capitaine Marvel a un brillant avenir dans l’univers cinématographique Marvel, mais un studio rival aurait également de grands projets pour l’actrice. Larson reprendra son rôle de Carol Danvers dans Captain Marvel 2 et devrait avoir plusieurs camées dans les futurs films de croisement. Bien que l’actrice ait clairement un grand rôle à jouer dans le MCU, des sources affirment que le principal rival de Marvel essaie de la recruter pour un rôle dans DC Extended Universe.

Larson a un avenir prometteur avec Marvel

Il y avait beaucoup de doutes quand les fans ont appris que Larson était

cast pour jouer le rôle de Carol Danvers, alias Captain Marvel, dans le premier

film de la franchise à succès. Ces doutes, bien sûr, ont été complètement effacés

la première du film.

Captain Marvel s’est avéré être un succès majeur pour le studio, gagnant bien plus d’un milliard de dollars au box-office. Larson a repris le rôle de Avengers: Fin de partie, qui a réalisé une vente record de 2,8 milliards de dollars de billets.

Compte tenu de ce genre de succès, il est évident que Marvel fait du personnage de Larson un élément clé pour aller de l’avant. Malheureusement, Captain Marvel 2 ne devrait pas être publié à temps pour la phase 4 du MCU, ce qui signifie qu’il ne sera probablement pas présenté avant 2022.

La bonne nouvelle est que le projet est en cours de développement et que

la suite est en préparation. Mais dans une nouvelle tournure, il semble que DC est également

qui cherchent à tirer profit de la célébrité de Larson.

DC essaie-t-il d’accrocher Larson pour un rôle?

Bien que Larson soit fermement implanté dans le MCU, une source interne

nous a dit

Got This Covered que DC veut qu’elle joue le rôle de Lady

Blackhawk. L’initié prétend que DC veut introduire le personnage dans le

le prochain film Black Adam, dont la sortie est prévue en 2021.

Une fois que cela se produit, Lady Blackhawk obtiendrait un film autonome

et deviendrait probablement un pilier de la DCEU. Larson n’a pas commenté le

des rumeurs, mais elle n’est pas non plus la seule actrice DC à regarder le rôle.

Cela dit, faire en sorte que Larson rejoigne la DCEU serait énorme pour le

studio, bien qu’il soit peu probable compte tenu de ses liens avec Marvel.

Même encore, le temps de Larson dans le MCU arrivera finalement à son terme, il est donc toujours possible qu’elle rejoigne DC à un moment donné dans le futur.

Alors que les rumeurs continueront probablement, Larson n’est pas le premier

acteur qui devrait sauter entre Marvel et DC.

Cette star de DC sera-t-elle la prochaine Wolverine?

En ce qui concerne les nouvelles franchises entrant dans le MCU, les fans attendent avec impatience de voir ce que Marvel fait avec X-Men. Le studio devrait redémarrer toute la franchise, ce qui signifie une toute nouvelle distribution pour jouer les mutants emblématiques.

Bien que rien d’officiel n’ait été confirmé, il y en a eu beaucoup

de parler de Henry Cavill jouant le rôle de Wolverine. Mieux encore, un

La source affirme que Cavill fera ses grands débuts dans Captain Marvel 2.

Pour être juste, il y a beaucoup de mystère autour de la source présumée, donc les fans devraient prendre celui-ci avec un grain de sel. Il est également possible qu’une histoire à venir dans les bandes dessinées ait contribué à la rumeur, car Wolverine devrait faire une apparition aux côtés de Captain Marvel.

Quand «Captain Marvel 2» sortira-t-il en salles?

Marvel n’a pas inclus la suite Captain Marvel dans son

grande annonce de la phase 4 l’été dernier, mais le studio a depuis confirmé que le capitaine

Marvel 2 va se produire.

Le développement étant en cours, le film ne sortira probablement pas en salles avant 2022 au plus tôt. Cela le place fermement dans la phase 5 du MCU, bien que cela n’exclue pas une chance que Larson ait un camée avant cette date.

Marvel publie une multitude de projets au cours des deux prochaines années.

Il y aura de nombreuses opportunités pour un camée Captain Marvel, bien qu’il soit

quiconque sait où le personnage pourrait apparaître.

Le prochain film de la gamme Marvel est Black Widow, qui devrait sortir en salles le 1er mai.