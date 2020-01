Le capitaine Sandy de «Under Deck Med» révèle la raison importante pour laquelle le contact radio est si important dans le yachting

Le capitaine Lee Rosbach de ci-dessous Deck a eu quelques cas où son équipe de deck a lâché le ballon lors d’un contact radio. Le matelot de pont Abbi Murphy a oublié sa radio cette saison. De plus, le bosun Chandler Brooks de la saison 6 a changé la fréquence et a même éteint sa radio.

Sandy Yawn, Joao Franco, Lea Palmieri | Greg Endries / Bravo

Un appel radio a été l’une des principales raisons pour lesquelles la vie du matelot de pont Ashton Pienaar a été sauvée la saison dernière lorsqu’il est tombé par-dessus bord. Le matelot de pont Rhylee Gerber a appelé «l’homme à la mer» et l’équipage est entré en action. Le contact radio est important en mer pour des raisons évidentes. Mais plus récemment, le capitaine Sandy Yawn a partagé un cas où l’absence de contact radio s’est avérée mortelle.

Yawn a rendu visite à sa famille en Floride et a pris le temps de lire à certains des enfants lors d’une réunion. Les enfants sont souvent attirés par Yawn en raison de son esprit naturellement ludique. «Voulez-vous connaître un secret sur #captainsandy», a-t-elle partagé sur Instagram. «J’aime les enfants parce que j’ai un esprit d’enfant! Les enfants sont notre avenir et je veux leur enseigner tout ce qui touche à nos océans et à l’industrie maritime. »Cette fois, elle a transformé un après-midi de lecture en une leçon importante sur la sécurité.

Le Titanic a changé les lois

Yawn a lu un livre à deux enfants sur le tristement célèbre navire à passagers Titanic qui a coulé au milieu de la nuit en 1912 lorsque le navire est entré en collision avec un iceberg. L’accident a causé la mort de 1 500 passagers et membres d’équipage. Le livre, probablement adapté aux enfants, comprenait l’histoire du voyage fatidique.

“Voici un fait sur le naufrage du Titanic”, a-t-elle expliqué. «La loi sur la radio de 1912 exige que tous les navires de mer disposent d’un système radio 24 heures sur 24 pour rester en contact avec d’autres navires et stations de radio côtières. Vous vous souvenez de la scène du film où le gars de la radio a chanté la radio pour la nuit? Après sa signature, le Titanic a appelé à l’aide et personne n’a répondu! C’est pourquoi la loi est entrée en vigueur. Cela fait partie de «SOLAS» pour la sauvegarde de la vie humaine en mer »

Selon l’Organisation maritime internationale, «tous les navires à passagers et tous les cargos de 300 tonneaux de jauge brute et plus lors des voyages internationaux doivent transporter du matériel conçu pour améliorer les chances de sauvetage après un accident, y compris des balises radio indiquant les positions radio d’urgence (EPIRB) et transpondeurs de recherche et de sauvetage (SART) pour l’emplacement du navire ou de l’engin de sauvetage. »

Yawn a également traité des problèmes de radio

Yawn a également fait face à des problèmes de radio au cours de la saison 4. Elle semblait en colère lorsque le ragoût en chef Hannah Ferrier demande de l’aide et que personne ne répond à leur radio. Yawn devient frustré et demande à Ferrier ce dont elle a besoin.

Alors que Yawn trouve l’équipe de deck pour l’aider, elle se met de plus en plus en colère. «Maintenant, je deviens folle», dit-elle dans une interview confessionnelle. “Sérieusement. Nous manquons de personnel, l’équipage doit l’intensifier. Il y a encore du travail à faire. »

Elle a également rencontré un autre problème radio avec le troisième ragoût June Foster. La radio de Foster ne semblait inexplicablement pas fonctionner. L’équipage a essayé de le comprendre, mais elle a toujours eu du mal à entendre les appels de l’équipage.