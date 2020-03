Le capitaine Sandy tend la main à ceux qui luttent avec leur sobriété pendant la pandémie

Le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean reconnaît que des situations stressantes comme la pandémie de coronavirus peuvent être particulièrement déclenchées pour les personnes en convalescence.

Yawn a publié une vidéo sur Instagram où elle a contacté ceux qui pourraient avoir du mal en ce moment. «Je veux juste partager avec beaucoup d’entre vous qui ont arrêté de boire. Si vous avez du mal à organiser des réunions, vous pouvez aller en ligne », a-t-elle déclaré.

Capitaine Sandy Yawn | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

“Il y a un lien sur ma page Facebook”, a-t-elle déclaré. «Je lutte aussi. Cela m’a certainement traversé l’esprit. C’est tellement stressant. De mon vivant, je n’ai jamais rien vécu de tel. Je continue d’essayer de trouver le positif. Je ne peux plus activer les nouvelles. Oh mon Dieu, vous penseriez que c’est Armageddon. ”

“Si vous avez du mal et que vous avez besoin de soutien, je vous laisse un message”, a-t-elle ajouté. Yawn a déclaré que les gens pouvaient lui envoyer un message direct mais leur a demandé d’être patient car elle pourrait ne pas être en mesure de répondre immédiatement.

Elle comprend la réalité du défi

Yawn a déclaré que les personnes en rétablissement sont particulièrement vulnérables lors d’une pandémie ou d’une autre situation très stressante. “De toute évidence, c’est en vous”, a déclaré Yawn à Showbiz Cheat Sheet. “Que font les gens quand c’est stressant? Beaucoup de gens prennent un verre. Tant de gens se détendent en buvant un verre de vin ou ici, à Denver, en fumant un pot ou en prenant des aliments, non?

“Je n’ai pas ce luxe”, a-t-elle poursuivi. «Parce que je l’ai dans mes gènes. Je suis accro, alcoolique. Je dois faire de l’exercice, aller aux réunions. Et sachez que cela passera. Ceci aussi devrait passer. C’est ce que je continue de me dire. J’appelle mon parrain, je reste engagé avec les personnes en convalescence. Et c’est dur, c’est une lutte. “

Elle a révélé que même si elle est en convalescence depuis des décennies, elle pense toujours à boire.

«L’autre jour, cela m’a traversé l’esprit», a-t-elle partagé. “Je ne plaisante pas. Quand il n’y a rien d’autre à faire… j’ai dit à Leah [Shafer], «Vous savez ce que je ferais aujourd’hui? Je serais dans un bar, jouer au billard, écouter le juke-box, me faire défoncer. Martelé. “S’il y avait un problème, je boirais. C’est comme si vous alliez le réparer [with drugs or alcohol] mais vous sortez et le problème est toujours là. ”

Le capitaine Sandy a des conseils sur la façon de gérer le stress

Yawn sait que de nombreuses personnes se soignent elles-mêmes pendant la pandémie. “Je veux juste dire, vous n’avez pas à [self-medicate with drugs and alcohol]. Au lieu de cela, faites les choses que vous avez toujours voulu apprendre », a-t-elle suggéré. «Comme, je veux apprendre à jouer du piano. Leah m’a acheté ce clavier et j’y joue. “

«Et entre faire mes impôts et les médias sociaux, il suffit de les augmenter parce que je veux être là pour les gens qui regardent évidemment notre émission. J’avais des milliers de messages. Je ne peux pas suivre. ”

“Je veux juste que les gens sachent qu’ils ne sont pas seuls”, a-t-elle ajouté. «Je ne suis pas un introverti, je suis un extraverti. C’est difficile pour moi de ne pas être avec les gens. Ce qui rend encore plus difficile. ”

Vous pouvez toujours aller aux réunions

Yawn suggère que la participation à une réunion en ligne, ou même à une réunion en personne où ils pratiquent la distanciation sociale, peut aider. Les Alcooliques anonymes ont un guide de localisation de réunion ici. “Ils ont également des réunions 24h / 24 dans les clubs et ne ferment pas”, ajoute-t-elle. “Vous pouvez aller en ligne, c’est 24/7.”

Yawn est également un grand partisan de l’exercice. Elle reconnaît qu’un certain nombre de gymnases sont fermés, mais dit qu’il existe encore des moyens de s’entraîner. “Mon ami Randi a publié la” feuille d’entraînement de la quarantaine! “Alors oui, vous pouvez aller en ligne et imprimer n’importe quoi. Faire des pompes. Je fais les burpees, les fentes et les situps. » Une autre option consiste à consulter une plateforme de remise en forme en ligne comme NEOU. L’application de remise en forme comprend l’entraîneur d’Andy Cohen et bien d’autres.

Enfin, Yawn avait un message sur la peur. «Je décide comment je pense», a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas une force dans mon esprit. Si je lis ou entends quelque chose, je décide. C’est à moi de voir. Je choisis de vivre dans la foi et non dans la peur. »

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez la ligne d’assistance de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 1-800-662-4357.