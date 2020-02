Le cas de Michael Michael enfin résolu 21 ans plus tard

La police de Caroline du Nord pense avoir finalement résolu une affaire froide de 21 ans.

“Baby Michael” était un bébé d’un jour dont le corps a été retrouvé dans un sac en plastique au bord de la route, le 3 mars 1999.

Jeudi, des détectives du comté de Cumberland ont déclaré avoir trouvé l’assassin du garçon – qui se trouve également être sa mère.

En utilisant des preuves ADN, les enquêteurs ont réussi à retrouver Deborah Riddle O’Conner, 54 ans; après l’avoir interviewée, elle a avoué être la mère de l’enfant, qui a été jeté hors d’une voiture en mouvement il y a deux décennies.

Le bébé avait moins de 24 heures lorsqu’il est décédé des suites d’un traumatisme contondant. Il a été découvert sur Canady Pond Road, son cordon ombilical toujours attaché et le placenta dans le sac avec lui; le soldat qui l’a trouvé pensait initialement qu’il s’agissait d’une poupée jetée.

La police a lancé un appel à renseignements, mais personne ne s’est jamais manifesté.

Nommé Michael d’après le Saint Patron des officiers chargés de l’application des lois, il a été enterré dans un cimetière de l’église. Le bureau du shérif a tenu un mémorial pour lui chaque année le 3 mars.

La piste s’est refroidie jusqu’à récemment, lorsque les enquêteurs ont envoyé l’ADN des preuves à Bode Technology, une firme de Virginie spécialisée dans les services de généalogie médico-légale. Alors que O’Conner elle-même n’était pas dans la base de données, l’ADN était lié à quelqu’un d’autre dans la base de données sur les crimes, ce qui a conduit à la mère.

“Je crois qu’elle savait que ce jour allait probablement arriver”, a déclaré le lieutenant Adam Farnham lors d’une conférence de presse vendredi matin, selon WRAL.

Le shérif Ennis Wright, qui n’était encore qu’un officier de patrouille la nuit où Michael a été retrouvé, a déclaré que c’était “une triste journée”.

“Cet événement, ce qui s’est passé, va affecter beaucoup de gens. Il va affecter deux familles”, a-t-il déclaré. “Dans la vie, souvent, nous avons des options. Nous avons des choix que nous pouvons faire, et vous espérez que parfois vous feriez le bon choix. Mais dans cette situation, le bon choix n’a pas été fait.”

L’ADN, a-t-il dit, a libéré des gens et a condamné des gens.

“C’était quelque chose de personnel au bureau de ce shérif – très personnel – et [investigators] n’allaient pas s’arrêter jusqu’à ce que nous ayons résolu le problème “, a-t-il dit.” [crimes against] les jeunes et les personnes âgées parce que beaucoup de ces gens ne peuvent pas se défendre. Nous sommes ici pour les défendre. “

O’Conner, qui a d’autres enfants adultes, a été accusé de meurtre au premier degré.

Elle est détenue sans caution et doit comparaître devant le tribunal vendredi – dix jours avant ce qui aurait été le 21e anniversaire de son fils.

Son mari – qu’elle a épousé il y a dix ans – a déclaré au WSOC qu’il n’avait aucune idée de l’affaire jusqu’à ce que des députés se présentent.

“J’ai eu des sorts. J’ai eu des sorts qui pleuraient”, a-t-il dit. “Je n’ai pas dormi toute la nuit.”

