Le casting de Clare Crawley sera plus âgé et certains gars auront même des enfants

La révélation de la prochaine Bachelorette est dans l’esprit des Américains ce soir. Chris Harrison annoncera qui est la célibataire le 2 mars 2020 sur Good Morning America. Cependant, Reality Steve a annoncé la nouvelle tôt. Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle Bachelorette – Clare Crawley – et sa distribution.

Clare Crawley | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

Qui est le prochain «Bachelorette» 2020?

Selon Reality Steve, Clare Crawly est la prochaine Bachelorette. Steve Carbone – l’homme, le mythe, la légende – a tweeté la nouvelle le 29 mars 2020.

“Lundi matin sur GMA, Clare Crawley sera nommée The Bachelorette”, a tweeté Reality Steve. “En rappel, elle a terminé 2e de la saison de Juan Pablo, était sur les BIP 1 et 2 et a récemment participé aux Jeux d’hiver.”

Carbone a gâché la franchise Bachelor depuis 2011 et est incroyablement précise. Si les rumeurs sont vraies, Clare a 38 ans et aura 39 ans lors du tournage de The Bachelorette. Elle sera la plus vieille Bachelorette de l’émission à ce jour.

L’une des nombreuses plaintes concernant la saison de Peter Weber de The Bachelor est la jeunesse des femmes, c’est donc une annonce rafraîchissante.

Clare a été fiancée à son compatriote Benoit Beauséjour-Savard pendant les Jeux d’hiver de 2018 de Bachelorette; mais le couple n’a pas duré. Elle a trouvé l’amour et l’a perdu deux fois pendant son temps avec la franchise, alors j’espère que c’est sa saison pour un amour durable.

Voici tout ce que nous savons sur le casting d’hommes de «Bachelorette» de Clare Crawley

Nous regardons une saison beaucoup plus ancienne de messieurs qui courtiseront Clare. Il semble que les producteurs de la franchise écoutent les plaintes des fans. Initialement, Reality Steve a dit à la nation que le casting de Clare avait entre 23 et 40 ans.

“En ce moment, j’ai 14 gars”, a tweeté Reality Steve le 29 février 2020. “Leurs âges sont 28, 28, 25, 23, 28, 30, 40, 28, 31, 33, 26, 26, 28, et 28. “

Cependant, Carbone admet toujours quand il a tort. Il reçoit également en permanence des mises à jour de ses nombreuses sources.

“Ils vont certainement faire du casting tardif de gars plus âgés cette semaine après l’annonce de lundi”, a ajouté Carbone le 1er mars 2020. “Ils ont déjà dit à quelques-uns des 25 ans qu’ils n’étaient pas jette plus longtemps la différence d’âge. “

Donc, la franchise coupe tout homme de 25 ans ou moins pour la saison de Clare. Depuis qu’elle a 39 ans, cela a du sens. Réalité Steve a également ajouté que plusieurs des candidats ont déjà des enfants.

“En ce moment, parmi les gars que j’ai, 4 d’entre eux ont des enfants”, a tweeté Carbone le 1er mars 2020.

Est-ce que les gars ont tort pour Clare, puisque Hannah B. a été initialement interprétée comme “The Bachelorette?”

De nombreux fans s’inquiètent de la distribution d’hommes de Clare depuis qu’Hannah B. était en lice pour la série. La réalité Steve croit que les producteurs n’essaient pas d’aider la star à trouver l’amour, après tout.

“Les candidats sont castés bien avant que le lead ne soit jamais choisi à chaque saison”, a tweeté Steve le 27 février 2020. “Cette émission ne concerne pas qui est le lead. Ça ne l’a jamais été. C’est fait en casting. Ou bien, ils ne lanceraient que sur la base de leur avance. Ce n’est pas le cas. Ils ont moulé pour une émission de télévision. “

On dirait que nous aurons un casting d’hommes qui ont fière allure à la télévision, sont un peu plus âgés que d’habitude, et certains auront des enfants. La Bachelorette commencera le tournage le 13 mars 2020 et sera diffusée à la mi-mai 2020.

Lire la suite: «Le baccalauréat»: les fans croient que les producteurs annoncent tôt le prochain «bachelorette» en raison de la folle finale de Peter Weber