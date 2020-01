Le casting de Galactus dans le MCU pourrait se résumer à ces deux voix parfaites mais très différentes

Galactus est un personnage éminent des bandes dessinées Marvel. Il est le dévoreur de mondes et la première et la plus ancienne entité vivante de l’Univers. Décrit comme «l’incarnation physique et métamorphosée d’un cosmos» dans Fantastic Four numéro 522, il va sans dire que l’acteur choisi pour incarner ce personnage dans le MCU doit avoir une voix identifiable, formidable et omnisciente. Malheureusement, Morgan Freeman n’a pas été en pourparlers pour assumer ce rôle; peut-être que son son divin est trop angélique pour l’ambiance méchante voulue.

Étant donné que Galactus est intimement lié aux Fantastic Four, le personnage apparaîtra probablement en tandem avec ou peu après l’entrée du MCU des Fantastic Four. Les Illuminati seraient en formation dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie et Reed Richards est un membre pivot; ainsi, les quatre célèbres (massacrés par Fox à maintes reprises) pourraient enfin recevoir justice sous la supervision de Kevin Feige plus tôt que tard. Et puis, les fans peuvent recevoir Galactus.

Selon We Got This Covered, quelques acteurs différents sont en lice, et Marvel Studios a également commencé à envisager des acteurs féminins. Et tandis que certains noms qui ont fait surface – tels que David Morrissey – portent un degré décent de pouvoir de star, deux acteurs semblent plus susceptibles de décrocher le rôle (si l’on considère le niveau de renommée et de reconnaissance apparenté à leur voix uniquement).

Liam Neeson serait en lice pour Galactus

Selon We Got This Covered (WGTC), Liam Neeson a été mentionné comme une possibilité pour Galactus dans le MCU. Des sources proches du WGTC – celle qui savait que She-Hulk allait venir à Disney + et Moon Knight était en route – ont déclaré que le studio avait les yeux rivés sur Neeson (entre autres).

Bien que cette rumeur ne signifie pas que Liam Neeson est confirmé pour la partie, il est facile d’imaginer le puissant père au cœur de la franchise Taken dépeignant Galactus. La voix grave de Neeson est à la fois intimidante et omnisciente. La confiance se déverse de chaque consonne et voyelle, et il ne ressemble pas à quelqu’un que vous oseriez traverser. Cependant, le MCU peut choisir d’aller dans une direction différente, en choisissant un acteur dont la voix est moins profonde, mais non moins omnisciente.

Emma Thompson pourrait-elle jouer Galactus dans le MCU?

Le WGTC a rapporté plus récemment que Marvel Studios pourrait interpréter une femme comme Galactus, ce qui constituerait un écart radical par rapport au matériel source et entraînerait probablement quelques ajustements de caractère (compte tenu du changement inévitable de la hauteur attendue). Apparemment, Emma Thompson, ou une actrice semblable à Emma Thompson, est sur le radar du studio pour Galactus.

Alors qu’Emma Thompson n’a pas la profondeur inhérente à la voix de Neeson, son son n’est pas moins reconnaissable; cependant, sa voix est un peu plus érudite dans la nature – un peu plus raffinée et pointue (mais aussi souvent employée pour l’esprit et la facétie). Ainsi, si Marvel choisit Emma Thompson, le personnage aura probablement un personnage différent de celui auquel beaucoup s’attendent, ce qui pourrait être une violation des attentes engageante. Le MCU change souvent le matériau source – ce qui suscite des inquiétudes parmi la base de fans – pour ensuite se satisfaire de l’ajustement. Et, Emma Thompson semble être un ajustement parfait si le studio veut une voix différente, mais toujours mémorable pour le personnage.