Le casting de “ RHOC ” réagit au juge Tamra qui pourrait revenir pour la saison 15

Tamra Judge a annoncé son départ de The Real Housewives of Orange County après 12 ans. La star de Bravo a eu du mal à accepter la nouvelle qu’elle avait abandonné toutes ses co-stars des médias sociaux, y compris Andy Cohen. Après avoir traité la situation, elle a changé d’avis et a recommencé à suivre tout le monde. Une nouvelle rumeur suggère que le juge pourrait ne pas être complètement hors du RHOC et serait en train de négocier son contrat.

Tamra Judge | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Le juge s’est vu offrir un passage de trois épisodes pour la saison 15 de la série, mais a finalement refusé. La personnalité de la télévision devait également découvrir que son ex-mari avait un cancer et pensait que c’était le bon moment pour passer plus de temps avec sa famille.

“Ces trois épisodes n’auraient aucun sens pour moi parce que je suis vraiment une personne très honnête dans la série”, a déclaré le juge dans une interview avec People. «À l’époque, Simon ne voulait pas en parler, je ne pouvais donc pas en parler. Cela n’avait aucun sens pour moi de me dire “je suis désolé, j’ai été très occupé maintenant, je dois y aller”, parce que ce serait un mensonge. Je ne pouvais pas être honnête. Je ne pouvais pas être réel. “

Rumeurs d’un retour au «RHOC»

Le propriétaire de CBD a commencé à laisser entendre que les fans pourraient bientôt la revoir à la télévision. Lors d’un Q&A avec des fans sur Instagram, elle a conseillé à ses followers de rester à l’écoute. Quelques jours plus tard, elle a donné une interview où elle a révélé qu’elle avait été approchée par quelqu’un pour faire un autre spectacle.

“C’était un travail pour moi et quand ce travail a pris fin, je n’ai jamais pensé,” Oh mon Dieu, je vais avoir un autre spectacle “, parce que je n’ai pas d’agents”, a déclaré le juge sur Jeff Lewis Live. “Eh bien, j’ai été approché. Andy m’a dit de ne pas signer tout type de contrat, de le passer devant lui en premier car il dit que je serai de retour l’année prochaine. “

Un nouveau rapport a suggéré que le juge était déjà en négociation pour revenir en tant qu ‘«ami». Ce serait un rôle expansif, contrairement à la première offre où elle n’apparaîtrait que dans trois épisodes.

“Tamra travaille sur un accord qui la ramènerait pour plus de trois épisodes pour entre 20 et 25 000 $ chacun”, a déclaré une source à Radar Online. “Elle n’aimait pas juste être sur trois épisodes. Elle était en train d’être abandonnée, elle le savait et voulait contrôler le récit. »

Selon la même source, les producteurs ne souhaitaient pas que les images sortent et faire venir Judge prendrait le reste du casting par surprise.

Le casting de «RHOC» réagit aux rumeurs

Après l’annonce de la nouvelle, le casting du RHOC aurait été “choqué” de découvrir que Judge pourrait éventuellement revenir à la série télé-réalité.

“Les dames du RHOC ont été choquées d’apprendre que Tamra reviendra pour cette saison”, a déclaré une source à Hollywood Life. “Ils pensaient qu’elle avait fini pour cette saison, alors ils ne savaient pas quoi en penser quand les nouvelles sont sorties.”

Rien n’est encore officiel et la juge n’a pas confirmé qu’elle avait signé l’accord. Quant au reste de la distribution de la saison 15, l’initié a déclaré qu ‘«ils ont tous été tenus dans l’ignorance de la capacité» du juge, mais «ils attendent tous avec impatience».

The Real Housewives of Orange County filme maintenant la saison 15 et elle reviendra à Bravo plus tard cette année.