Le casting des «Golden Girls» a déjà joué une fois en direct pour ce fan de la famille royale

Nous n’avons généralement pas un aperçu de la famille royale dans des situations décontractées, cependant, ils nous ressemblent probablement plus que nous le pensons. La seule différence est que les fans de la famille royale n’ont pas eu à se fier au petit écran pour voir leur quatuor préféré; ils ont une fois accueilli le casting des Golden Girls pour une performance live pour un fan royal.

Bea Arthur, Rue McClanahan et Betty White | Télévision Walt Disney / .

The Golden Girls était une émission à succès qui s’est déroulée de 1985 à 1992, avec des millions de téléspectateurs à l’écoute chaque semaine. Les fans ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez de Rose naïve, Blanche séduisante, Dorothy sarcastique, et bien sûr, Sophia sage et hilarante. Les «filles» de Miami ont fait rire les plus nécessaires, et les fans ont apprécié leur cœur à cœur autour de la table de la cuisine, dévorant le cheesecake. Ce n’était pas seulement les Américains qui aimaient la série; téléviseurs dans le palais à l’écoute de The Golden Girls sur une base hebdomadaire.

Pour quel membre de la famille royale le casting a-t-il joué?

Ce n’était pas le prince Charles, ni même la reine Elizabeth elle-même! C’était la reine mère qui aimait tellement Rose, Dorothy, Sophia et Blanche qu’elle voulait les voir faire une scène. Selon Vanity Fair, la reine mère a invité les actrices à rejoindre la Royal Variety Performance 1988. La performance a été un énorme succès.

Certaines lignes étaient atténuées, mais il y en avait une sur le temps que Blanche avait attendu avant de coucher avec un autre homme après le décès de son mari. Plutôt que de s’offusquer, la reine mère a ri de tout cœur. Le casting a également interprété deux célèbres scènes de cheesecake et la reine mère, ainsi que la princesse Anne, ont eu le temps de leur vie.

Qu’a dit Betty White à propos de la performance live?

Il semble que même de grandes célébrités comme Betty White soient de temps en temps un peu frappées par les étoiles. White se souvient toujours avec émotion du temps où le casting s’est envolé pour Londres pour la performance en direct. Selon People, elle a même écrit à ce sujet dans ses mémoires. Alors, qu’avait-elle à dire?

Eh bien, elle se souvient à quel point c’était excitant et à quel point la distribution a été honorée que les membres de la famille royale soient des fans énormes de la série. Naturellement, les quatre principaux acteurs ont été préparés à l’avance sur la façon de se comporter lors de la rencontre avec la famille royale et savaient exactement quoi faire et dire. Il s’avère que les membres de la famille qui ont vu la performance en direct étaient ravis, ont énormément apprécié le spectacle et ont félicité les actrices pour leur performance.

Que savons-nous d’autre sur la performance emblématique?

Ce n’est pas tous les jours que la distribution d’une émission télévisée à succès vole vers un autre pays pour faire une performance en direct. Le casting de The Golden Girls a probablement été humilié à l’invitation, et c’est probablement un point culminant de chacune de leurs carrières. Alors, que savons-nous d’autre?

Eh bien, les Rockettes ont également joué cette nuit-là, provoquant une blague de Betty White. Lorsque la reine mère a complimenté leur performance et les a qualifiées de “jolies filles”, White a répondu en disant: “pas de mauvais corps non plus!”. pour jouer pour la famille royale.