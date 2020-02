Le CBS All Access Show qui bat des records de manière inattendue

CBS All Access s’engage!

Cette commande a été entendue partout sur Internet lorsque les fans de Star Trek se sont inscrits en masse pour le nouveau spectacle de Star Trek Picard, Patrick Stewart reprenant son rôle de signature en tant que capitaine de l’Enterprise vers The Next Generation.

Star Trek continue de perdurer après plus de 50 ans à l’antenne sous une forme ou une autre, bien que la franchise semble refluer et couler dans le zeitgeist. Alors que Star Trek a toujours été bien respecté, son emprise sur la culture pop a été très variable. Certains spectacles et films cliquent. Certains non. Picard se tient à cliquer parce qu’il représente une sorte d’adieu.

Une brève introduction sur Star Trek TV

Les acteurs de Star Trek: Picard | David M. Benett / Dave Benett / WireImage

Star Trek a été diffusé pour la première fois sur NBC en 1966, mais la série originale avec Kirk, Spock et compagnie n’a jamais été un grand succès. Il n’a duré que trois saisons pour un total de 79 épisodes. Il semblait destiné à tomber dans la catégorie “Je ne sais pas ce que vous avez jusqu’à ce qu’il soit parti”. Mais comme l’émission a été diffusée en syndication, elle a trouvé un public fortement dévoué.

Après une série animée de courte durée au début des années 70, Trek est passé au grand écran en 1979, avec six films mettant en vedette l’équipe de la série originale. Vers la fin de cette course, en 1987, nous avons obtenu Star Trek: The Next Generation, avec Picard, Data, Riker et crew.

Cette série a duré jusqu’en 1994, et cette équipe a obtenu quatre films de théâtre. Cette série a engendré Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, mais Next Generation est restée la série la plus appréciée de ce groupe.

Après Enterprise, Trek s’est éteint pendant un certain temps à la télévision jusqu’à ce que les guerres de streaming commencent à chauffer, avec l’introduction de CBS All Access. Cette plate-forme a fait ses débuts en tant que maison exclusive de Star Trek: Discovery, une préquelle de la série originale. Maintenant vient Picard, qui a commencé sa course le 23 janvier.

Quel est l’essentiel de «Picard?»

Dans ce nouveau spectacle, Picard a pris sa retraite de Starfleet pour protester contre son traitement de Romulus. Picard rencontre le mystérieux Dahj, qui se révèle être un synthétique biologique basé sur l’esprit de Data, le coéquipier chéri de Picard, décédé depuis longtemps. Picard devient déterminé à préserver l’héritage et la mémoire de son ami.

L’émission note 90 pour cent sur Rotten Tomatoes, avec le consensus critique affirmant: «Ancré par l’incomparable Patrick Stewart, Picard s’écarte du protocole standard de Starfleet avec une histoire sérialisée plus lente, mais comme tous les grands Star Trek, il aborde les thèmes d’actualité avec grâce et fait pour une poussée passionnante plus loin dans la frontière finale. “

Selon ., l’émission a attiré un nombre record d’inscriptions pour CBS All Access, avec un coup de pouce particulier provenant d’une annonce pendant les Grammys. Mais le succès de cette aventure Trek ne devrait pas être si surprenant.

Patrick Stewart raccroche plus d’un rôle emblématique

Picard représente une sorte de tournée d’adieu pour Stewart. Non seulement cette série sera presque certainement la dernière que nous voyons de Stewart en tant que Picard, mais c’est peut-être l’une des dernières fois que nous voyons Stewart, point final.

Bien que Stewart n’ait pas officiellement annoncé sa retraite, il dit au revoir à ses rôles de signature, ayant également fait ses adieux au professeur X à Logan. Il vise quelque chose de similaire avec Picard, même s’il était réticent au début.

Il a déclaré à EW: «Je suis très fier du travail que nous avons fait sur Next Generation – la plupart de notre travail – mais je sentais que j’avais dit et fait tout ce que je pouvais à propos de Jean-Luc Picard et je ne voyais aucun point… Je voulais (le nouveau spectacle pour refléter comment notre monde a changé “, ajoute Stewart.” Star Trek fait toujours référence au présent pour raconter des histoires sur l’avenir. “