‘Le célibataire’ alun accuse Nick Viall de ‘propagande anti-Tayshia’: ‘C’est du harcèlement borderline’

Récemment, ABC a annoncé Clare Crawley comme la star de la saison à venir de The Bachelorette. Crawley était une candidate (et la finaliste) dans la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor Season 18. Elle est également apparue dans les spin-offs de Bachelor Bachelor in Paradise et Winter Games. Mais avant que Crawley ne soit annoncé comme le prochain lead de Bachelorette, des rumeurs circulaient selon lesquelles les producteurs avaient interviewé leurs collègues alias Tia Booth et Tayshia Adams.

Il semble que Nick Viall, ancien chef de file de The Bachelor, n’était pas exactement dans le train «Tayshia for Bachelorette». L’amie d’Adams et concurrente candidate au Bachelor in Paradise, Nicole Lopez-Alvar, a accusé Viall de faire campagne un peu trop durement contre Adams, l’appelant même «harcèlement limite».

Tayshia Adams sur Bachelor in Paradise | John Fleenor / ABC via .

Nick Viall, le leader de la saison 21 de «The Bachelor», ne semble pas penser que Tayshia Adams ferait une bonne bachelorette

Plus tôt ce mois-ci, The Snatchelor a publié un article sur Crawley en tant que nouvelle bachelorette sur son compte Instagram.

“Flex bizarre mais ok #thebachelorette”, a écrit le fan show dans leur légende, semblant impliquer que Crawley n’était pas un excellent choix.

Viall a répondu dans un Instagram: “c’est super, je le promets.”

Quand un fan de Bachelor a écrit: «Donnez-moi Tayshia ou ne me donnez rien», dans les commentaires, Viall a également répondu à cela.

“Tayshia est une charmante humaine, elle vous mettra aussi au lit à 8h30”, écrit-il.

Nick Viall, un ancien candidat à The Bachelor, The Bachelorette et Bachelor in Paradise | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les opinions de Viall sur Adams ne s’arrêtent pas là. Dans une autre section de commentaires Instagram, cette fois sur un E! Article de presse, un utilisateur a déclaré que «cela aurait dû être Tayshia».

“Non,” répondit Viall. “Tout le monde ici [is] agissant comme si ils étaient bons pour sortir ensemble. Clare sera amusante à regarder et mérite autant que quiconque. »

L’ancienne star de «Bachelor in Paradise» Nicole Lopez-Alvar défend sa concurrente Tayshia Adams pour «The Bachelorette»

Nicole Lopez-Alvar, qui était candidate à la même saison de The Bachelor and Bachelor in Paradise qu’Adams, s’est rendue sur Twitter pour défendre son amie.

“Pouvons-nous répondre à l’obsession / aversion bizarre de Nick Viall pour Tayshia?” Lopez-Alvar a tweeté. Elle a également inclus un article décrivant le commentaire en ligne de Viall sur Adams. “C’est une chose d’avoir une opinion, mais c’est une autre de commenter délibérément la propagande” anti-Tayshia “sur de nombreux messages.” Elle a fait référence spécifiquement à la publication Instagram de Snatchelor et à E! Commentaire de nouvelles.

«C’est du harcèlement limite», a affirmé la personnalité de la télévision réalité à propos de Viall.

La célibataire au paradis a poursuivi ses réflexions dans un deuxième tweet:

Nicole Lopez-Alvar sur Bachelor in Paradise Saison 6 | Craig Sjodin via .

Vous pouvez soutenir Clare sans traîner Tayshia – qui, soit dit en passant, n’a absolument aucune relation avec lui et n’a jamais rien dit contre lui? Rien à voir avec The Bachelorette? Comment pensez-vous que cela la fait se sentir, lorsque ses fans l’ont alertée 24/7 de vos remarques?

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a souligné que Viall qualifiait Adams de «charmant humain», elle ne l’achetait pas.

“C’est un pro, n’est-ce pas”, a répondu Lopez-Alvar. “Il est bon dans ce domaine.”

Nick Viall affirme que ses opinions sur Tayshia Adams n’étaient rien de personnel

Le lendemain, Lopez-Alvar a poursuivi en disant que ses opinions n’avaient pas changé.

C’est un nouveau jour et je ressens toujours la même chose! Les gens supposent que nous avons tous cette peau épaisse magique, mais nous sommes tous les mêmes – cet homme essayait de nier les opinions des femmes en ligne sur leur soutien à T. Heureusement, je ne suis pas assez pertinent pour ne jamais être sur son podcast.

D’autres personnes qui, je pense, sont trop ennuyeuses pour être #TheBachelorette

1) ma maman

2) la plupart de mes sœurs

3) idéalement ma future femme

– Nick Viall (@ viallnicholas28) 3 mars 2020

Alors que l’ancienne star de The Bachelor n’a pas répondu directement à Lopez-Alvar sur Twitter, il a tweeté quelque chose qui semblait réagir aux critiques. Viall a tweeté: “D’autres personnes qui, je pense, sont trop ennuyeuses pour être #TheBachelorette 1) ma mère 2) la plupart de mes sœurs 3) idéalement ma future épouse.”

Affaire classée? Probablement pas, dans Bachelor Nation. Vive la drama!