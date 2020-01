‘Le célibataire:’ Ex ‘de Victoria Fuller, Chase Rice, affirme qu’elle n’a jamais été sa petite amie

Chris Harrison a peut-être bien compris cette fois. Cette saison de The Bachelor s’annonce certainement comme l’une des saisons les plus spectaculaires de l’histoire de la franchise. Au cœur du drame de cette semaine, nul autre que Victoria Fuller et son ex-petit ami présumé, Chase Rice. Au cas où vous ne pourriez pas encore garder vos concurrents (ou votre Victoria’s straight) Fuller, avant cet épisode, a été vu pour la dernière fois dans l’émission pleurant sans cesse d’avoir à rivaliser avec les autres femmes dans le concours de défilé de mode Revolve. Fuller a affirmé qu’elle était inquiète de sa connexion avec le baccalauréat, Peter Weber, car il semblait être attiré par des types de personnalité forts.

La réalité Steve et les vies blanches comptent sur la controverse

Fuller a affirmé qu’elle craignait que son personnage timide ne soit englouti dans la série. Mais cela semble incompatible avec d’autres allégations du public. Réalité Steve a allégué qu’il avait reçu plus d’histoires et de comptes négatifs sur Fuller que tout autre concurrent de toute la franchise Bachelor. En outre, Fuller a récemment pris un peu de chaleur lorsque des photos ont refait surface de son mannequinat pour une entreprise de vêtements qui a utilisé l’expression «la vie est importante» pour promouvoir leur marque. Cependant, la dernière controverse de Fuller concernait la star de la musique country, Chase Rice.

Victoria Fuller est confrontée à son ex-petit ami présumé

Pour récapituler, dans l’épisode désordonné de The Bachelor d’hier soir, Fuller était ravie lorsqu’elle a marqué le rendez-vous en tête-à-tête avec Weber. Au cours de la date, les producteurs se sont arrangés pour que le couple soit sérénadé par une star du pays, ce qui est comparable au cours avec The Bachelor. Malheureusement, pour Fuller, cette star de la country n’était autre que Rice, avec qui elle avait eu des relations par le passé. Le concert maladroit a commencé et plus tard, Fuller a confié à Weber que Rice était son ex. Elle a soutenu qu’elle avait rompu avec lui parce qu’elle ne pouvait pas se rallier à son mode de vie et qu’elle voulait tenter sa chance avec lui dans The Bachelor.

Chase Rice a une compréhension différente de sa relation avec Fuller

Cependant, Rice a une histoire complètement différente. En fait, il soutient que lui et Fuller n’ont jamais été réellement un article. Dans une récente interview accordée à Fitz dans l’émission matinale de radio, il a avoué qu’ils se connaissaient à peine et n’ont passé qu’une nuit ensemble. «Nous avons passé une nuit ensemble à Charlotte, c’est une fille cool, d’après ce que je sais d’elle. Tu sais, je n’ai eu aucun problème avec elle. Je n’ai eu aucun problème avec lui. Vous savez, je savais qu’elle allait participer à l’émission », a expliqué Rice.

Le chanteur country a continué en ajoutant qu’il avait informé ses représentants de son passé avec Fuller, mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’il soit aveugle comme il était. «Alors j’ai dit à mon manager et à mon publiciste, ils étaient comme, ‘Ne t’inquiète même pas pour ça,’ Ils ne vont pas te faire ça, c’est une étrange coïncidence, mais ils ne vont pas – il n’y a aucun moyen ils vous feraient ça. Ils n’ont jamais amené quelqu’un d’autre comme ça, a surpris l’invité de l’émission ”, se souvient Rice.

Les producteurs The Bachelor ont-ils créé Rice et Fuller

Rice n’était pas trop content de la façon dont les choses se sont déroulées et il semble faire face au drame comme prévu. “Donc, le fait qu’ils m’aient fait ça, c’est exagéré, c’est inutile, je ne m’y attendais pas. Mais à la fin de la journée, c’est arrivé. Je ne sais pas si ce sont les producteurs, ou s’ils ont juste eu de la chance. Je sais ce que je pense, mais je vais laisser tout le monde comprendre ce qu’ils pensent », a-t-il déclaré. Il est intéressant de noter que Fuller et Rice ont des opinions très différentes sur leur relation ou leur absence. C’est comme si la situation avec Jed Wyatt recommençait. Mais, peu importe qui dit la vérité, une chose est sûre, les producteurs The Bachelor ne reculeront devant rien pour rendre la télévision divertissante.