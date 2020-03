Le célibataire Peter Weber et Madison Prewett sont sortis ensemble après deux jours

Ça a été presque aussi mouvementé après“Bachelier” semaine que cette ridicule finale de saison de deux nuits et quatre heures qui a vu Peter Weber montrez à quel point il peut être insipide, et sa mère Barb devient la star de l’évasion – bien que méchante – de la saison.

Il s’avère que la femme, qui a déclaré en direct à la télévision nationale que tous les amis et la famille de Peter savaient qu’une relation ne fonctionnerait pas avec son choix de “fille finale”, Madison Prewett, avait raison. Barb a pris beaucoup de chaleur pour dire que cette relation ne durerait pas avant de lui donner une chance, mais elle avait certainement raison … et plus rapide que quiconque aurait pu le deviner.

Juste deux jours après la finale explosive qui a vu Peter proposer à Hannah Ann Sluss puis rompre avec elle parce qu’il ne pouvait pas “lui donner tout son cœur” (car il était toujours accroché aux deux anciennes “Bachelorette” Hannah Brown et Madison) puis demandez à Chris Harrison de voler Madison pour “After the Rose” où le couple (?) S’est battu avec la famille de Peter et a décidé de le prendre un jour à la fois.

Un jour.

Deux jours.

C’est tout ce qu’elle a écrit. Eh bien pas vraiment. En fait, Madison avait beaucoup à écrire jeudi soir alors qu’elle (espérons-le) mettait fin à toute cette saga en désordre. Sérieusement, nous avons besoin que toutes ces personnes partent et restent loin.

Sauf pour Hannah Ann. Elle, on aime.

“J’ai appris l’importance de l’acceptation, du pardon et de la grâce”, a déclaré Madison à propos de son temps d’affiliation à la franchise “The Bachelor”. “Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincu que nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses.”

“Je l’aimerai et le respecterai toujours”, a-t-elle poursuivi, se référant à Peter. “Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait.”

Peter a également publié une déclaration via sa page Instagram, où il a dit qu’il “avait appris tellement de leçons” des femmes qui faisaient partie de sa saison.

Voir ce post sur Instagram

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Un post partagé par Peter Weber (@pilot_pete) le 12 mars 2020 à 21h15 PDT

S’adressant directement à Madison, il a écrit: “Merci pour votre patience et votre amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, se tient à ses croyances et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je ressens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai un morceau avec moi. “

Fondamentalement, il semble que les deux derniers jours aient été la continuation de la longue conversation qu’ils ont eue en Australie pendant que Barb attendait (avec passion) à l’intérieur avec la famille de Peter pour finalement rencontrer Madison. La réalité est que Peter et Madison n’étaient pas seulement sur deux pages distinctes avec leurs modes de vie et leurs mœurs et croyances, ils étaient probablement dans deux livres différents.

Peter a ensuite partagé quelques mots pour la femme qu’il a si mal jugée, Hannah Ann, lui disant qu’il assume l’entière responsabilité des échecs de leur court engagement et lui disant: “vous donnez l’exemple aux femmes partout il y a quelques nuits. Vous êtes un tel femme forte et confiante et tu mérites tout l’amour du monde. “

Hannah Ann était maman quand on lui a demandé sur “Ellen” cette semaine si elle pensait que Peter et Madison pourraient le faire, ce qui semblait tout dire. Vous pouvez la voir en parler avec l’hôte invité Sean Hayes ci-dessous, puis continuer à écouter ABC pour en faire la prochaine “Bachelorette”:

