Le champion «survivant» Yul Kwon répond à la théorie des fans selon laquelle il a «volé» Ozzy Lusth de la victoire des «Îles Cook»

Considéré comme l’un des meilleurs concurrents de l’histoire de Survivor, de nombreux fans veulent voir Ozzy Lusth remporter une victoire. Cependant, malgré la compétition dans quatre saisons différentes, Lusth n’a pas été en mesure de devenir un survivant unique.

Plusieurs membres de la communauté des survivants pensent que le «garçon de l’eau» aurait dû gagner sa première saison, les Îles Cook, la seule saison au cours de laquelle il a fait le Conseil tribal final. La force stratégique qui a remporté la saison, Yul Kwon, répond à la théorie des fans selon laquelle leur concurrent préféré a été «volé».

Yul Kwon | Timothy Kuratek

Yul Kwon et Ozzy Lusth sur «Survivor: Cook Islands»

Il y a plus de dix ans, Yul Kwon et Ozzy Lusth ont tous deux fait leurs débuts en tant que Survivant lors de la 13e saison, aux Îles Cook. Kwon, alors âgé de 31 ans, a commencé à faire partie de la tribu Puka Puka, ou tribu américaine d’origine asiatique, et a trouvé une puissante idole de l’immunité cachée, surnommée la «God Idol» le 5e jour à Exile Island.

Sur la tribu Aitu, composée initialement d’Hispano-Américains, Ozzy Lusth, alors âgé de 25 ans, est rapidement devenu un fournisseur de la tribu et un concurrent intense. Après avoir atterri dans la minorité après un échange de tribu, il a traversé deux conseils tribaux en raison de son aspect physique.

Le jour 20, lors d’une mutinerie, Candice Woodcock et Jonathan Penner ont choisi de retourner et de rejoindre l’autre tribu, laissant Aitu dans un grave désavantage numérique. Malgré cela, avec Kwon en tant que cerveau, qui a utilisé son idole pour ramener Penner de leur côté, et Lusth en tant que «musclé», les Aitu Four sont parvenus à la toute fin.

Le jury a applaudi le jeu social et stratégique de Kwon sur la capacité physique de Lusth et a décerné à Kwon la victoire lors d’un vote 5-4-0.

Yul Kwon est revenu pour «Survivor: Winners at War»

Pour la première fois depuis les îles Cook, Kwon est revenu pour Survivor: Winners at War pour concourir pour un deuxième titre et un prix record de 2 millions de dollars. Pas un membre actif de la communauté Survivor, Kwon a fait ses devoirs avant de revenir et a identifié une «alliance de poker» avec Tyson Apostol, Rob Mariano, Kim Spradlin-Wolfe et Jeremy Collins.

Il a ensuite établi une alliance «d’agents libres» composée d’autres membres de sa tribu qui n’ont pas non plus de relations, notamment Sophie Clarke, Wendell Holland et Nick Wilson. Même si Kwon se porte bien dans la série, de nombreux fans de Lusth souhaitaient plutôt que le «waterboy» participe à cette saison.

Yul Kwon répond à la théorie selon laquelle Ozzy Lusth aurait dû gagner

Après ne plus avoir de médias sociaux pendant plus d’une décennie, le champion des Îles Cook a décidé de rejoindre Reddit, Twitter et Instagram. Il partage fréquemment son opinion sur sa performance dans Winners at War, interagit avec ses fans et crée occasionnellement des mèmes.

Dans un récent post sur Twitter, Yul a révélé qu’il avait appris certaines choses à son sujet auprès des utilisateurs de Reddit. Par exemple. il a remarqué que les gens le désignaient comme «Yulbot qui prétend avoir des émotions», le nombre de messages qui incluent son nom de plusieurs manières différentes, et que «Ozzy a été volé».

Btw, juste pour clarifier, je pense que seul # 2 est non discutable. Les # 1 et # 3 sont en grande partie des questions d’opinion avec de bons arguments des deux côtés. Sur # 3, j’ai toujours eu un respect fou pour Ozzy en tant que compétiteur et je pouvais discuter de l’une ou l’autre position.

– Yul Kwon (@yul_kwon) 1 mars 2020

Dans un tweet de suivi, Kwon a affirmé que ce dernier et la référence Yulbot “sont en grande partie des questions d’opinion avec de bons arguments des deux côtés”. Il a ensuite admis qu’il “avait toujours un respect fou pour Ozzy en tant que compétiteur et qu’il pouvait défendre l’une ou l’autre position”.

Lusth et Kwon ont tous deux contribué de manière presque égale au succès des Aitu Four, un mentalement et un physiquement, c’est pourquoi le vote final a été si serré. Cependant, Kwon a établi plus de connexions, et c’est finalement pourquoi il a gagné.

Survivor 40: Winners at War est diffusé le mercredi à 20 h. EST sur CBS.