2020-03-06 23:30:05

Le chat de Justin Bieber, Sushi, a été retrouvé trois semaines après sa disparition, alors que l’icône de mode de vie Sandra Lee a révélé qu’elle avait trouvé la chatte dans son entrée.

Le chanteur de 26 ans et sa femme Hailey Baldwin ont perdu leur chat Savannah – qui est l’un des deux détenus par le couple, aux côtés de son frère Tuna – il y a près d’un mois, mais le félin fougueux a été heureusement retrouvé jeudi à Beverly Hills ( 05.03.20) par l’icône de style de vie Sandra Lee.

Sandra a expliqué dans un post Instagram qu’elle éteignait ses lumières extérieures lorsqu’elle a vu le chat, qui avait l’air “froid, effrayé et épuisé”.

Elle a écrit: “Devine ce qui est entré dans ma cour hier soir? Mon meilleur ami et moi ne savions pas ce que c’était ni qui c’était. Le chat a failli s’élancer, puis tout d’un coup Il était partout sur nous, donc très maigre , très émacié mais si doux. Et c’était tellement beau … Je pensais … Ce n’est pas un chat ordinaire.

“LE CHAT RESSEMBLE À UN LYNX DE BÉBÉ!

“Il était affamé, froid, effrayé, épuisé et coincé avec des piquants de porc-épic — mais il était heureux et excité tout en même temps. Trois (3) boîtes de thon et un bol de lait chaud plus tard, les douloureuses piquants ont été retirés et nous sommes câlins sur le canapé – somnolent et bu au lait le bébé ronronnant s’est calmé alors nous avons enlevé le collier et appelé le numéro. (sic) ”

Le gourou du mode de vie a même admis qu’elle souhaitait pouvoir adopter le sushi elle-même, mais savait que le rendre était la bonne chose à faire, et a été stupéfait lorsque le hitmaker “ Yummy ” s’est présenté chez elle pour récupérer le chat.

Elle a écrit: “Tomber amoureux de cette créature tout le temps en souhaitant qu’elle n’ait pas de collier pour que je puisse l’adopter … mais en toute bonne conscience, je sais de première main ce que cela fait d’être un parent d’animal de compagnie paniqué lorsque leur bébé est compromis.

“Et devinez quoi …… C’était LE SUSHI! Je n’avais pas réalisé que SUSHI LE CHAT était une chose entière!

“Perdu pendant 3 semaines … tout seul. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblaient les trois semaines d’enfer de Sushi qui montaient et descendaient les montagnes de Beverly Hills – Il y a tellement d’animaux sauvages dans le canyon et je ne peux pas croire qu’il ait survécu .

“Alors maintenant, je suis tante Sandy pour Bieber Baby Lynx d’un chat! Leçon à tous … si vous voyez quelque chose dire quelque chose et si vous voyez quelque chose faire quelque chose! #Justinbieber #haileybieber (sic)”

Et Justin a également confirmé que Sushi était rentré chez lui en toute sécurité.

Publiant sur son propre compte Instagram, il a écrit: “Il y a près d’un mois, mon copain sushi a décidé de s’enfuir, après des semaines passées par Hailey et a commencé à perdre espoir que notre bébé était parti 🙁 hier, nous avons reçu un appel que quelqu’un a trouvé notre bébé .. il l’avait fait à des kilomètres et des kilomètres! Il a l’air extrêmement maigre et a un miow très triste, il est maintenant à la maison sain et sauf! Merci mon Dieu de le protéger! (sic) “

Mots clés: Justin Bieber, Sandra Lee

