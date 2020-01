Le chef Adam construit une voiture spéciale pour motoneige pour Dog Tex

Le chef Adam Glick de ci-dessous Yacht à voile pont peut être le meilleur père de chien jamais. Le chef a récemment fait de la motoneige d’aventure et ne voulait pas que son chien Tex soit laissé pour compte.

Adam Glick | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Glick a partagé sur son histoire Instagram qu’il avait construit à la main une voiture d’accompagnement pour Tex pour qu’ils puissent explorer le désert enneigé. Il a d’abord montré les débuts de la «Texmobile» en commençant à assembler le matériel de la voiture. Glick a ensuite montré le cadre squelette de la voiture d’accompagnement. “Les débuts de la Texmobile, également connue sous le nom de Texla”, écrit-il.

Une autre vidéo montrait la voiture entièrement assemblée, mieux connue sous le nom de «Texla». Un ami a tourné une vidéo de Glick roulant dans sa motoneige tirant la Texla (et Tex à l’intérieur) derrière. “Texla est un chien heureux et complet” Glick inclus sur la vidéo.

Le Texla est assez trompé

Glick ne lésine pas sur son chiot préféré. Il a partagé une autre vidéo qui donne aux téléspectateurs une assez bonne idée de ce que c’est que de rouler à l’intérieur du Texla. Tout d’abord, la Texla est marquée à l’extérieur, donc Tex est assuré de rouler avec style.

De plus, même si Glick sait que Tex est protégé par la fourrure, il s’assure toujours que son chien est emmitouflé. Il semble que Tex porte également un gilet douillet pour chien pour rester au chaud. Il a également une couverture couvrant le sol du Texla et de nombreuses fenêtres pour profiter du paysage. Le Texla semble également avoir un siège, il est donc probable que Glick puisse boucler Tex pour plus de sécurité.

Après un après-midi de motoneige, Glick et Tex explorent une marina enneigée. La région est déserte alors que Tex caresse dans la neige profonde. Glick arrive sur un bateau recouvert de neige, amarré à la marina. Glick a également partagé un post des deux profitant de leur journée de motoneige. “Tex faisant du stop au lac”, a-t-il commenté.

Tex roule généralement comme un patron

Le Texla n’est qu’un petit aspect de la façon dont ce chien vit la bonne vie. Tex est le compagnon constant de Glick alors que les deux zigzaguent à travers le pays dans la camionnette de Glick.

Depuis que Glick a sauvé Tex des rues du Texas, les deux sont inséparables. Du surf à la randonnée, Tex va partout où Glick va. «La meilleure partie du surf avec votre chien; tous les autres surfeurs veulent vous donner leurs vagues, a écrit Glick avec une photo de Tex sur la planche de surf. “De plus, maintenant je n’ai plus à le laisser dans la camionnette. Bonus 🤙🏽. “

Cet été, Glick a partagé une photo de Tex en train de se détendre dans un hamac. “Hangin à Banff et autres”, a fait remarquer Glick. Le fait que Tex aille partout avec Glick n’est pas perdu pour le chef de yacht. «Je commence à penser que ce chien voit plus que la plupart des humains. 🚐💨 », a-t-il observé. Tex est probablement très habitué à vivre avec Glick. Lorsque Glick était parti filmer le bateau à voile sous le pont, il est resté avec la famille de Glick. Au moment de se réunir, la joie du chien ne pouvait pas être contenue.