Le chef Adam du «Voilier sous le pont» explique comment créer un four à feu de camp

Le chef Adam Glick de ci-dessous Yacht à voile est un gars assez ingénieux. Il a maîtrisé la cuisine sur un yacht à voile pendant qu’il talonne, et il a également joué dans une série de cuisine en plein air pour Outside TV.

Glick a récemment démontré sur son histoire Instagram comment créer un «four» en déplacement. Glick vit dans sa camionnette piégée et cuisine généralement ses repas au feu de camp. Il a dû faire cuire un repas sur une flamme nue et a montré à quel point il est facile de créer un four de fortune.

Adam Glick | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Son chien Tex court librement avec un nouvel ami chiot autour de la camionnette pendant que Glick prépare le petit-déjeuner pour un ami humain. Sa camionnette est garée dans les bois, près d’une rivière qui se précipite et il profite d’un temps doux.

Il fait des biscuits farcis

Glick a partagé une vidéo de bacon grésillant dans la casserole au-dessus d’un feu ouvert. Il montre ensuite une ligne de biscuits faits maison mais révèle qu’il ne s’agit pas de biscuits ordinaires. «Ces petits biscuits sucrés», dit-il en pétrissant la pâte. «Je pense qu’au lieu de faire des biscuits, nous les préparons, obtenons du fromage, un peu de bacon qui est déjà cuit. Faites un petit roulement. “

Il dépose chaque biscuit farci dans une casserole. «Dans la graisse de bacon», commente-t-il. Ensuite, Glick montre exactement comment il va cuire les biscuits. Il pose une casserole sur le dessus de la casserole contenant les biscuits. “Nous allons mettre des charbons par-dessus. Faites un petit four! ”

Glick pose son appareil photo sur le feu de camp qui montre qu’il a un trépied installé avec une grille ronde suspendue au-dessus des flammes.

Il fait un four avec deux casseroles

Glick montre à quel point il est facile de faire un four en camping. Il a tourné une vidéo des casseroles assises sur le gril suspendu avec des charbons ardents sur le dessus. Il jette un œil à l’intérieur de la poêle pour déterminer si les biscuits sont prêts.

Ensuite, il fouette des œufs qu’il versera sur les biscuits. Lorsque les biscuits sont cuits, il étouffe généreusement les biscuits dans des œufs brouillés. Il ajoute ensuite du fromage râpé sur le plat. Chaque biscuit obtient une belle garniture de fromage. «Ensuite, couvrez-le et faites-le griller une fois de plus», dit Glick en remettant la casserole supérieure sur la casserole contenant son repas. «Faites fondre le fromage et garnissez-le de ciboulette. Et ce sera un délicieux petit déjeuner. »

Le produit fini est tout simplement appétissant. Glick a utilisé l’un de ses couteaux pliants emblématiques pour hacher la ciboulette, qu’il étouffe partout dans les biscuits.

Glick a également un ensemble de couteaux qui sont idéaux pour les chefs en déplacement

Cet automne, Glick a présenté un ensemble de couteaux pliables qui en font des compagnons de voyage idéaux. Il a partagé la pensée derrière l’ensemble des couteaux de chef dans une vidéo promotionnelle. “J’ai besoin d’un couteau de chef que je peux emporter avec moi dans une aventure”, a-t-il déclaré. “Se range facilement dans une boîte à gants, facilement dans mon sac à dos, quelque chose de plus mobile.”

«En tant que chef professionnel, je n’utilise que des équipements de première qualité», poursuit-il. «Et si cette qualité dans la cuisine, je pourrais aussi avoir à l’extérieur près du ruisseau à côté de mon feu de camp? Le temps est venu.”

“Le fait d’avoir des couteaux pliants est non seulement plus sûr et capable d’entrer dans ma poche, mais ils resteront plus affûtés plus longtemps”, fait-il remarquer. Et sont beaucoup plus compacts. » L’initiative de Glick a commencé sur Kickstarter et les marchandises peuvent désormais être achetées sur le site Messermeister.