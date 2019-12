Le chef Ben de «Under Deck Med» donne des repas des Fêtes

Le chef Ben Robinson de Au-dessous du pont Méditerranée et sa famille sont d'humeur généreuse en cette période des Fêtes. Robinson, son frère et ses parents ont dirigé les efforts pour donner de la nourriture aux familles défavorisées vivant dans la région de Cape Cod, dans les Massachusettes.

Ben Robinson | Banque de photos de Virginia Sherwood / Bravo / NBCU via .

Robinson a raconté comment il avait rassemblé des dindes et des steaks de faux-filet sur son histoire Instagram. Plus tard, il a publié une photo de famille avec le camion qu'il a utilisé pour apporter la nourriture aux familles locales. «Bravo à tout le monde pour avoir inspiré cela! Nous nous sommes réunis en famille, pour réunir la famille… », a expliqué Robinson. «Tout votre soutien au fil des ans a commencé quelque chose de bien aujourd'hui… Nous avons fait don de plus de 70 dindes et 20 ribeyes à des familles défavorisées de la région… Plus l'année prochaine!»

Il a également partagé une vidéo sur son Facebook sur les efforts de don. Robinson a révélé que le don de nourriture est également une tradition annuelle pour sa famille.

Il a fait don de tout le produit de ses ventes de tablier

Robinson a partagé une vidéo devant un supermarché BJ et a expliqué ce qu'il avait l'intention de faire. "Je suis ici en dehors de BJ et je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette histoire", a-t-il déclaré. «J'ai décidé de faire don de tous mes revenus à des œuvres caritatives et je les double.» Il a utilisé l'argent généré par les ventes pour acheter des dindes et des côtes levées.

«Nous allons nourrir des familles défavorisées de la région de Cape Cod», poursuit-il. "Et nous déposerons tout cela dans une banque alimentaire." Il a loué un gros camion pour transporter la nourriture qu'il gardait au domicile de sa famille dans la région.

Robinson a filmé l'achat de dinde à l'intérieur de BJ. Il parle également à un employé de la façon d'acheter et de transporter toute la nourriture. L'ensemble de la transaction est capturé sur vidéo, puis Robinson prend le volant et conduit la nourriture à la banque alimentaire. Il est également filmé au garde-manger où il parle avec un employé du don.

Robinson est un gars de bienfaisance

Être charitable vient facilement à Robinson. Après que l'ouragan Dorian a détruit plusieurs régions des Bahamas, Robinson a rejoint le bosun João Franco de Sous le pont Med coordonner les efforts de secours.

Franco a partagé avec Showbiz Cheat Sheet début septembre comment il obtenait un soulagement pour la chaîne de l'île. "Nous attendons ce qui pourrait arriver ici avant un jour", a-t-il expliqué dans une interview exclusive. «C'est une situation étrange parce que nous voulons aider maintenant mais nous pourrions aussi être touchés! C’est donc un jeu d’attente. (Mais) nous espérons déménager mercredi. »

Robinson a rejoint Franco et a partagé une série de vidéos sur Instagram pour montrer ce que le Sous le pont Med l'équipe faisait. "Belle matinée ici à Fort Lauderdale", a-t-il déclaré. «Salut tout le monde, bonjour. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des œufs à bouillir pour moi et mon garçon João et nous allons aider avec le programme de secours Dorian aux Bahamas. "

Il a ensuite ajouté: «Les gars, bonjour juste pour vous mettre à jour. Je suis donc dans cette merveilleuse tenue appelée Nomad Surf Shop à Boca Raton en ce moment », a-t-il déclaré. "Comme vous pouvez le voir, ces gars chargent dans ce camion beaucoup de choses différentes." Y compris, "Beaucoup d'eau … de l'eau lourde sanglante au fait." Lui et son assistant ont également donné 1 000 $ chacun pour les efforts de secours.