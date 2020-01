Le chef Robert Irvine se sent désolé pour la reine au milieu de Megxit

Le chef Robert Irvine sympathise avec la reine au milieu de la frénésie médiatique autour de #Megxit.

Le célèbre chef britannique – célèbre pour son émission de Food Network “Restaurant Impossible” – a révélé ses sentiments sur Prince Harry et Meghan Markle’s la semaine dernière, une annonce choquante de leur plan de “prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale”, selon leur Publication Instagram.

“Je n’ai pas à vivre leur vie. Mais je suis désolé pour la reine non pas parce qu’elle doit prendre une décision, mais eux aussi”, a expliqué lundi à New York le whiz culinaire de 54 ans.

En ce qui concerne le duc et la duchesse de Sussex qui tentent de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord pour “travailler à devenir financièrement indépendants”, l’hôte de “Worst Cooks in America” ​​a déclaré qu’ils devaient choisir une voie.

“Je pense que si tu vas être monarque, tu vas être monarque. Si tu vas sortir seul, tu pars tout seul. Tu ne peux pas avoir les deux”, a-t-il dit.

Irvine – qui a déclaré avoir rencontré la reine Elizabeth à plusieurs reprises – estime également que de nombreux résidents du Royaume-Uni partagent ses sentiments.

“En fin de compte, le gouvernement paie pour la famille royale, donc les impôts paient pour cela. Donc, personne n’a de problème à faire votre propre chose, mais vous savez – alors toutes ces choses incroyables qui vont avec doivent partir. Pour être comme une personne normale “, at-il expliqué.

Mais en tant que vétéran de la Royal Navy du Royaume-Uni, Irvine a de l’espoir pour le jeune prince.

“Il a bien servi son pays, il a été dans les forces armées, alors voyons ce qu’il fait.”

Et en ce qui concerne le déménagement, Irvine a dit timidement que le couple profitera d’une “meilleure nourriture” au Canada que dans sa patrie.

