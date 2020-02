Le chef royal décompose la recette préférée du prince Harry et du prince William

Le prince Harry et le prince William sont actuellement en désaccord alors qu’ils traversent la sortie de Harry de la famille royale, mais les frères étaient autrefois épais comme des voleurs et avaient même le même plat préféré. Les habitudes alimentaires de la famille royale fascinent les fans depuis des années. Bien que les membres de la famille royale soient notoirement difficiles, il y a un chef qui a cuisiné pour à peu près tout le monde au sommet de la monarchie. Alors que la famille royale continue de faire face à la sortie choquante du prince Harry et de Meghan Markle, voici un aperçu de la recette préférée de tous les temps de Harry et du prince William.

Qui est Darren McGrady?

Darren McGrady a été le chef de presque tous les membres supérieurs de la famille royale. Au fil des ans, McGrady a cuisiné pour la reine Elizabeth, le prince Philip, la princesse Diana, le prince William et le prince Harry.

Il a cuisiné pour la famille royale pendant plus de 15 ans avant de déménager

Dallas, Texas pour lancer son propre service de restauration appelé Eating Royally. McGrady

a également écrit quelques livres de cuisine qui ont été des best-sellers et récemment

ouvert sur quels plats la famille royale aime absolument.

McGrady a précédemment révélé que Kate Middleton a une dent sucrée majeure et que la reine Elizabeth n’est pas très aventureuse quand il s’agit d’essayer de nouveaux aliments. Il a également préparé la recette que Harry et William adoraient absolument grandir.

Il s’avère que c’est une recette classique dans tout le Royaume-Uni et

semble absolument délicieux.

La recette préférée du prince William et du prince Harry

Au cours des dernières années, William et Harry auraient

connu une chute importante. Leur relation n’est peut-être plus jamais la même maintenant

que Harry et Meghan se retirent en tant que membres supérieurs de la famille royale,

mais il est indéniable que les frères partageaient autrefois un lien étroit.

Lorsque le prince William et le prince Harry étaient beaucoup plus jeunes, McGrady dit qu’ils étaient essentiellement des meilleurs amis et qu’ils allaient souvent dans la cuisine royale pour une collation rapide. Chaque fois qu’ils entraient dans la cuisine, McGrady en profitait pour leur apprendre quelque chose sur la nourriture.

Selon Delish,

McGrady a révélé que la recette préférée de William et Harry était une tarte au berger,

qui comprend une portion saine de viande et de légumes recouverte de crème

patates.

La recette est un aliment réconfortant majeur au Royaume-Uni, et le

les frères le demandaient souvent après une semaine de stress à l’école.

McBrady apprend au prince Harry à cuisiner du poulet rôti

Même après avoir grandi, McGrady est apparemment resté proche

contact avec Harry. Dans une récente interview, l’ancien chef royal a affirmé que

c’est lui qui a appris à Harry à rôtir correctement un poulet.

Comme les observateurs royaux s’en souviendront, le prince Harry a préparé à Meghan un plat de poulet rôti à la veille de leur mariage au printemps 2018.

“J’envoie des notes à William et Harry de temps en temps”, a expliqué McGrady. «J’envoie des copies de mes livres de cuisine quand ils sortent, j’espère qu’ils les utilisent. Le prince Harry a préparé un poulet rôti pour Meghan quand il sortait. Je pense que je lui ai montré comment faire cette recette! »

Le poulet rôti est devenu l’un de Meghan et du prince Harry

plats préférés à faire. En dehors de leur mariage, la paire a fait le plat

la même nuit où ils se sont fiancés.

Environ un an après leurs fiançailles, Ina Garten a plaisanté en disant qu’Harry et Meghan avaient obtenu la recette d’elle. Nous ne savons pas si cela est vrai, mais l’ancienne star de Suits est une grande fan des recettes de Garten.

En ce qui concerne McGrady, il a ajouté que William et Harry étaient

toujours de grands mangeurs. Il a également complimenté le style parental de la princesse Diana et

a révélé qu’elle était super décontractée.

Quelle est la collation préférée du prince Harry?

Bien que la tarte au berger soit la préférée de Harry et William

repas, le duc de Sussex a tendance à privilégier autre chose en matière de collations.

Le prince Harry apprécierait les bars de Nanaimo chaque fois qu’il aurait envie de grignoter entre les repas. Sa saveur préférée est une barre de noix de coco et de chocolat avec une garniture à la crème anglaise.

McGrady dit qu’il faisait les barres pour Harry quand il était

un jeune garçon et ils se sont également avérés être un succès majeur avec ses amis.

On ne sait pas si Harry et McGrady restent en contact, mais ils

pourrait être en mesure de renouveler leur amitié maintenant que les Sussex vivent dans

Canada.

Il y a quelques semaines, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Les deux prévoient vivre au Canada pendant une partie de l’année et ne veulent plus accepter de financement du public.