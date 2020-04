Le «Chicago Fire» est-il annulé ou renouvelé? Ce que nous savons de la saison 9 jusqu’à présent

[This article contains possible spoilers for the season 8 finale of Chicago Fire.]

Mercredi soir, la saison 8 de Chicago Fire a pris fin quelque peu brutalement. L’épisode du 15 avril de l’émission à succès NBC a vu l’un des 51 blessés graves qui auraient pu mettre fin à sa carrière, un autre membre de l’équipage aux prises avec une perte majeure et quelqu’un d’autre envisageant une décision énorme qui pourrait les voir quitter la caserne des pompiers. pour de bon.

Ce n’était pas exactement l’épisode de fin de saison initialement prévu par les scénaristes. Lorsque la pandémie de coronavirus a arrêté la production de Chicago Fire, cela a signifié que l’un des épisodes de mi-saison de la série devait soudainement être transformé en finale de la saison. Heureusement, les fans n’ont pas besoin de s’inquiéter de se retrouver avec le sort de tout le monde au Firehouse 51. Le spectacle revient définitivement pour une autre saison.

«Chicago Fire» a été renouvelé pour trois saisons supplémentaires

Jesse Spencer comme Matthew Casey, Eamonn Walker comme Wallace Boden et Taylor Kinney comme Kelly Severide dans Chicago Fire | Banque de photos Adrian S. Burrows Sr./NBC/NBCU via .

En février, NBC a annoncé le renouvellement de Chicago Fire pour les saisons 9, 10 et 11. Cela signifie que l’émission sera diffusée jusqu’en 2023. Les autres émissions One Chicago ont également été renouvelées pour trois saisons. Chicago P.D a été renouvelé jusqu’à la saison 10 et Chicago Med jusqu’à la saison 8.

Les renouvellements n’étaient pas une surprise étant donné la popularité de la franchise. Les trois émissions figurent parmi les drames les plus regardés à la télévision, a noté Deadline. Mercredi, 9,33 millions de personnes se sont connectées pour regarder la finale de la saison des Chicago Fire, un record pour la série.

Quand sera diffusée la saison 9 de «Chicago Fire»?

Bien que nous sachions que Chicago Fire sera de retour, nous ne savons pas quand la saison 9 sera diffusée. Les nouveaux épisodes commencent généralement à être diffusés fin septembre ou début octobre. Mais avec la production télévisuelle suspendue à cause du coronavirus, est-il possible que cela puisse être retardé?

Dans le passé, le tournage d’une nouvelle saison a commencé à la mi-juillet. Dans un tweet du 5 avril, le producteur exécutif Derek Haas a déclaré que le plan devait être de retour dans la salle de l’écrivain début juin.

“Nous avons quelques idées à cause des scénarios que nous n’avons pas pu terminer, mais nous allons tout regarder d’un œil neuf lorsque nous reviendrons dans la chambre de l’écrivain, espérons-le le 1er juin”, écrit-il. “Nous allons vraiment essayer de faire quelque chose d’espoir et d’inspiration la saison prochaine, je pense.”

Espérons que cela signifie que la production pourra reprendre cet été et que Chicago Fire sera de retour sur les écrans de télévision comme prévu cet automne. À l’heure actuelle, la ville de Chicago, où Chicago Fire est filmé, est sous le coup d’une ordonnance de séjour à domicile jusqu’au 30 avril.

À quoi s’attendre de la prochaine saison

Alors, que réserve l’avenir à l’équipe de Chicago Fire? Haas a déclaré que les fans pouvaient s’attendre à voir se poursuivre certains scénarios inachevés de la saison 8.

“Je pense que nous pouvons transférer les scénarios que nous allions commencer dans les trois derniers épisodes et les adapter pour être des scénarios de début de saison plutôt que de fin de saison”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

“Je suis impatient de prolonger l’histoire de Girls on Fire pour Kidd et aussi l’histoire de Casey / Brett alors que leur amitié se renforçait tout au long de l’épreuve de la mère biologique de Brett”, a-t-il ajouté. La relation de Brett et Casey sera également un facteur. Haas a promis de «faire monter la température» dans ce département alors que Brett s’occupe des retombées de la mort de sa mère biologique.

Des changements de distribution sont également à l’horizon.

“[Y]es, nous aurons certainement plus de remaniements au cours de la prochaine saison », a déclaré Haas. “Cela fait partie de notre façon de travailler pour garder notre public sur leurs gardes.”

