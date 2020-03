2020-03-24 02:30:06

Henry, le chien de Denise Richards, est décédé à l’âge de 15 ans, deux mois seulement après le décès de son autre chien Louie.

Le chien de Denise Richards est décédé.

La star de “ Real Housewives of Beverly Hills ” pleure la perte de son chien de compagnie Henry, décédé ce week-end à l’âge de 15 ans.

Parallèlement à une série de photos du carlin adorable Denise a écrit: “Hier, nous avons perdu notre bien-aimé Henry. Je suis vidé et dévasté. Il avait 15 ans et a été là pour notre famille pendant les bons moments et les moments difficiles … inconditionnellement. (sic) ”

La beauté de 49 ans a également expliqué que Henry était le dernier de ses chiens à avoir passé du temps avec sa mère Joni avant sa mort en 2007 après une bataille contre le cancer, et a déclaré que le chien était “spécial”.

Elle a ajouté: “Il était le dernier chien de notre famille à connaître son Nana (ma maman) et maintenant il est avec elle et ses frères et sœurs qui sont passés avant lui. Il est si spécial. Il aimait chaque chien, chat, cochon, humain, animal, il n’a jamais eu une attitude fougueuse avec qui que ce soit. La personnalité la plus décontractée et comme chaque parent de carlin le sait, la plus sensible. Jamais quelqu’un pour cacher ses sentiments. Ou … un pour rater un repas.

“Henry … le paradis est tellement mieux avec toi là-bas mon amour. Tu me manques déjà terriblement … nous t’aimons notre garçon. La maison ne sera plus jamais la même sans toi. (Sic)”

Le décès de Henry survient un peu plus de deux mois après que Denise a également pleuré la perte d’un autre de ses chiens nommé Louie.

Denise a révélé en janvier que Louie – qu’elle avait adoptée il y a 10 ans – était décédée, mais a dit qu’elle était reconnaissante que son compagnon canin ait survécu assez longtemps pour qu’elle puisse rentrer chez elle de vacances pour lui dire au revoir.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: “Heartbroken. Je suis rentré d’Espagne pour dire au revoir à notre Louie …. a tout fait pour le garder ici. Malheureusement pour nous, il était temps de traverser le pont arc-en-ciel.

“Nous l’avons secouru il y a 10 ans et il est l’un des bébés à fourrure les plus drôles et les plus animés. Je suis tellement reconnaissant qu’il ait attendu jusqu’à ce que je rentre pour que je puisse être avec lui. Je sais qu’il est maintenant avec certains de ses frères et sœurs et sa nana (ma maman) mais ça fait toujours mal.

“Louie tu es tellement aimée et tu nous manqueras terriblement. Merci de nous bénir avec ton amour inconditionnel et ton bel esprit effervescent mon [heart emoji] (sic) “

