Le chien de Lili Reinhart est en voie de guérison après une attaque vicieuse

2020-04-12 09:30:07

La star de Riverdale, Lili Reinhart, a révélé que son chien de compagnie était en voie de guérison après une attaque vicieuse d’un autre chien.

L’actrice de 23 ans a récemment révélé via Instagram que son chien Milo avait été attaqué alors qu’ils étaient en promenade – mais elle a maintenant confirmé que son animal de compagnie était en voie de guérison après avoir subi une opération.

S’exprimant dans une nouvelle vidéo, Lili a déclaré: “Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont contacté à propos de Milo.

“Ce fut une effusion d’amour et c’était incroyablement doux et gentil. Merci.

“Il va bien, il est à la maison avec moi. Il a été opéré. Il avait une grosse blessure à la tête, donc une partie de sa tête est rasée et il a aussi une petite blessure par ponction qui est recousue. Il va bien.

“Il est un peu timide. Il prend des médicaments payés pour aider parce que vous pouvez dire qu’il est assez mal à l’aise avec les points de suture.”

Bien que son chien soit en voie de guérison, Lili a décrit l’incident comme la chose “la plus terrifiante” à laquelle elle ait jamais assisté.

Elle a également remercié ses partisans pour leur soutien à elle et à Milo.

L’actrice – qui est surtout connue pour avoir interprété Betty Cooper dans la série dramatique pour adolescents ‘Riverdale’ – a poursuivi: “Je continue d’avoir des flashbacks sur toute cette situation et à quel point c’était traumatisant pour lui et moi.

“Je veux dire, je veux juste … J’espère qu’il guérit vraiment bien et qu’il n’est plus terrifié par les autres chiens à partir de maintenant – nous allons probablement devoir y travailler.

“Mais vraiment merci à tous ceux qui ont parlé de son bien-être. Il va étonnamment bien et est un peu plus câlin en ce moment – ce qui est très gentil – mais je surveille chacun de ses mouvements et je prends bien soin de lui.”

.