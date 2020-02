Le chirurgien de télé-réalité Grant Robicheaux et sa petite amie Cerissa Riley accusés d’avoir drogué et violé 1000 femmes pour que toutes les accusations soient abandonnées

Un chirurgien de télé-réalité et sa petite amie sont libérés de la drogue et du viol de 1 000 femmes.

Les procureurs de Californie ont annoncé qu’ils abandonnaient toutes les charges contre Grant Robicheaux et Cerissa Riley, 33 ans, après avoir déterminé qu’il n’y avait “aucune preuve prouvable” que le couple “avait commis une infraction sexuelle”.

Le procureur de district Todd Spitzer a accusé son prédécesseur Tony Rackauckas d’avoir fabriqué des détails sur l’affaire et déformé des preuves à plusieurs reprises afin de faire la une des journaux juste pour promouvoir sa campagne de réélection.

En septembre 2018, Rackauckas a déposé des accusations contre le couple, les accusant d’avoir agressé sexuellement deux femmes. La première femme a affirmé qu’elle avait rencontré le couple dans un restaurant en avril 2016 et qu’elle avait été “escortée” alors qu’elle était en état d’ébriété jusqu’à son appartement, où elle avait reçu plusieurs drogues et violée. La deuxième femme a affirmé qu’elle les avait rencontrés dans un bar en octobre de la même année, avait bu avec eux jusqu’à ce qu’elle soit inconsciente et se réveille pour les voir l’agresser sexuellement.

Rackauckas a déclaré qu’au cours de l’enquête, les autorités avaient saisi des vidéos sur les téléphones du couple montrant que 1000 victimes incapables avaient été utilisées.

Ses procureurs ont affirmé qu’ils s’en prenaient aux victimes dans des bars et des festivals, tels que Man in Black Rock Desert, Nevada, le Dirtybird Campout Festival à Silverado, en Californie, et le festival de musique Splash House à Palm Springs; à la suite de conférences de presse appelant à ce que davantage de victimes présumées se manifestent, six autres l’ont fait.

Robicheaux et Riley ont été inculpés de 17 chefs d’accusation de crime chacun, y compris de viol par consommation de drogue et d’agression avec intention de commettre une infraction sexuelle, et ont été condamnés à la prison à vie s’ils ont été reconnus coupables.

Ils ont plaidé non coupable, insistant sur le fait que toutes les rencontres étaient consensuelles.

AP

“Nous nions sans équivoque toutes les allégations de relations sexuelles non consensuelles et nions absolument toute allégation selon laquelle nous aurions jamais secrètement drogué quelqu’un dans le but d’avoir des relations sexuelles avec eux”, ont-ils déclaré dans un communiqué à l’époque. “Nous avons tous deux passé des tests polygraphiques sur chacune des questions et nous attendons avec impatience la vérité. “

“Nous n’avons pas fui, nous n’avons pas bougé et nous ne nous sommes pas cachés”, ont-ils expliqué. «Avant nos arrestations dans ce cas, nous avions de très bons amis, une vie formidable et une carrière formidable qui nous ont permis d’apporter une contribution positive à notre communauté. Nous sommes impatients de retrouver notre vie. Nous avons et continuerons de rester ici pour effacer nos noms nous avons travaillé dur pour établir. “

Spitzer, qui a vaincu Rackauckas lors des élections de novembre 2018 pour le comté d’Orange DA, a ordonné un réexamen de l’affaire après que son prédécesseur a admis dans une déposition rendue en juin 2019 “qu’il avait utilisé l’affaire pour attirer l’attention des médias afin d’aider sa campagne de réélection. “

Au cours de l’examen de trois mois, les enquêteurs ont passé au crible des milliers de vidéos, photographies, documents, messages texte et enregistrements audio couvrant une période de quatre ans – et n’ont trouvé aucune preuve d’agression sexuelle.

“Il n’y a pas un seul élément de preuve ou vidéo ou photo qui montre une femme inconsciente ou incapable d’être agressée sexuellement”, a déclaré Spitzer. “Pas une.”

“En fait, l’examen a révélé qu’il n’y avait pas un seul témoin indépendant qui se soit manifesté pour dire qu’ils avaient vu les accusés avoir agressé sexuellement une femme inconsciente.”

Il a déclaré que ce que le procureur de district et son chef de cabinet avaient fait aux accusés et aux femmes impliquées dans cette affaire était “une parodie”.

“Mon devoir sous serment en tant que procureur élu n’est pas d’obtenir des condamnations”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Mon devoir assermenté est de poursuivre la justice et de veiller à ce que les droits des victimes et des accusés soient protégés.”

Robicheaux, un ancien médecin de Newport Beach qui est apparu dans l’émission de télé-réalité Bravo “Rencontres en ligne des hommes américains” en 2014, est “incroyablement extatique” par la justification, a déclaré son avocat Philip Kent Cohen au New York Times.

“Maintenant, nous devons essayer de reconstituer la vie de Grant et Cerissa, ce qui n’est peut-être pas possible”, a déclaré l’avocat, ajoutant qu’une action en justice était très probable.

“Il est incroyablement effrayant de savoir ce qui peut découler des allégations et ce qui peut découler de la couverture médiatique et comment une vie peut être détruite du jour au lendemain.”

Michael Fell, avocat de l’une des femmes qui s’est initialement manifestée en tant que victime, a déclaré que lui et son client étaient “très déçus de la décision”.

Rackauckas a quant à lui refusé toutes les demandes de commentaires des médias.

