Le clan Wu-Tang impulse des entreprises arnaquées de plus de 100 000 $: les procureurs

Deux hommes ont été accusés de vol d’identité et de fraude après s’être fait passer pour des membres du clan Wu-Tang pour frauder une chaîne d’entreprises.

Walker Washington et Aaron Barnes-Burpo ont organisé un groupe d’hommes et de femmes pour prétendre qu’ils étaient le groupe hip-hop populaire afin de réserver des chambres d’hôtel de luxe, louer des voitures chères et même réserver du temps dans des studios d’enregistrement à hauteur de plus de 100000 $, selon à une plainte pénale déposée au tribunal de district américain à Atlanta cette semaine.

Ils auraient dit aux employés des différentes sociétés qu’ils travaillaient pour la société de divertissement Jay Nation de Roc-Z et avaient recruté des sans-abri locaux à Atlanta pour agir en tant que responsable de la sécurité de l’entourage.

Le Georgian Terrace Hotel de la ville s’est retrouvé avec 45000 $ de factures impayées après que l’équipage aurait garé une Rolls Royce Phantom louée à A-National Limousine, qui a déclaré une perte de près de 60000 $ de la transaction.

Les procureurs ont déclaré que Washington et Barnes-Burpo avaient également omis de payer 17 000 $ à deux studios d’enregistrement de la région.

La paire aurait utilisé des cartes de crédit dans l’arnaque, dont une volée et une fausse.

Le système s’est effondré au Fairfield Inn and Suites à Augusta, en Géorgie, lorsque les employés sont devenus suspects après que les deux hommes auraient loué 10 chambres sous le couvert de Wu-Tang Clan pour Roc Nation, selon le Presse associée.

Un membre du personnel de l’hôtel aurait contacté Roc Nation et aurait été informé que la société n’avait pas autorisé la transaction et n’avait aucune connaissance de Washington et de Barnes-Burpo.

Lorsque Barnes-Burpo a tenté de s’enregistrer à l’hôtel sous la réservation, il a été accueilli par la police; Les autorités ont également déclaré que deux membres de l’équipage ont affirmé qu’ils étaient sans abri et recrutés pour agir comme gardes du corps par les accusés.

“Le FBI tient à remercier le personnel du Fairfield Inn d’Augusta pour sa sensibilisation qui a permis de mettre un terme à la fuite de ces présumés fraudeurs”, a déclaré Chris Hacker, agent spécial en charge du FBI Atlanta, dans un communiqué. “Les arrestations devraient servir d’avertissement que, quelle que soit la complexité des stratagèmes de fraude, le FBI est déterminé à protéger les citoyens américains qui en sont victimes.”

Washington et Barnes-Burpo ont été inculpés de complot en vue de commettre une fraude par fil et de vol d’identité grave. Les autres membres du groupe – y compris les sans-abri – n’ont pas été inculpés.

