Le clip de “ L’homme ” de Taylor Swift avait plus d’une référence à Leonardo DiCaprio

L’auteur-compositeur-interprète Taylor Swift est connue pour faire des appels occasionnels dans ses chansons, que ce soit spécifiquement par son nom (voir des hits comme «Dear John») ou dans d’autres références pointues (essentiellement tout ce qui concerne Kanye West). Cette fois-ci, l’acteur Leonardo DiCaprio fait l’objet d’une réplique dans l’une de ses chansons, «The Man». Mais lorsque vous regardez la vidéo, il y a quelques autres signes de tête au lauréat d’un Oscar.

«The Man» de Taylor Swift présente une ligne sur Leonardo DiCaprio

Lorsque Swift a sorti son album Lover, le troisième morceau, intitulé “The Man”, a été celui qui a rapidement reçu beaucoup d’attention. Elle a commencé à jouer plusieurs fois, et maintenant, c’est le quatrième single, son premier depuis les débuts de l’album en août 2019.

La chanson, qui parle des doubles standards imposés aux femmes des médias et de la société en général, comprend la phrase: «Et ils me porteraient un toast, oh / Laissons les joueurs jouer / Je serais comme Leo / À Saint- Tropez. ” Cela fait référence à la façon dont l’acteur a été repéré à plusieurs reprises au fil des ans en vacances avec une myriade de femmes dans le hot spot des célébrités.

Les deux ont assisté au même événement cette année

G: Taylor Swift, G: Leonardo DiCaprio aux Golden Globes | Daniele Venturelli / WireImage

Est-ce que les chemins de Swift et DiCaprio se croisent souvent? Bien qu’il ait été dit qu’il était sorti une fois avec son ami acteur Blake Lively, ils ne couraient pas exactement dans les mêmes cercles. Cependant, les deux ont assisté aux Golden Globes cette année en tant que nominés: Swift pour sa chanson originale de Cats, “Beautiful Ghosts” et DiCaprio pour sa performance principale dans Once Upon a Time à Hollywood. Aucun n’a gagné.

Curieusement, les deux ont une histoire similaire avec les Golden Globes impliquant Tina Fey et Amy Poehler. Les comédiens ont fait des blagues sur les histoires de rencontres de Swift et de DiCaprio – bien que DiCaprio était très “à la hauteur” de celle faite à son sujet. Il est donc logique que Swift fasse allusion à cette comparaison même dans sa chanson.

Le clip de Swift «The Man» comprend plus de hochements de tête DiCaprio

Lorsque “The Man” est devenu le prochain single de Lover, Swifties était impatient de voir ce que pourrait contenir un clip. Et l’artiste n’a pas déçu. La première de la vidéo le 27 février 2020, qui a été précédée d’un Q&R, était le sujet de discussion sur Internet. Après tout, ce fut le premier film de Swift.

Il y a eu quelques moments qui vous ont fait penser à DiCaprio. La scène dans laquelle le personnage masculin (joué par Swift) est sur un yacht entouré de nombreuses femmes magnifiques est assez évidente. Mais cela rappelle aussi un film de DiCaprio: Le loup de Wall Street. Et il y a une scène précédente, qui se déroule dans un immeuble de bureaux, qui ressemble aussi beaucoup au film.

Cela pourrait être la raison pour laquelle

Quand on y pense, beaucoup d’éléments de la vidéo rappellent The Wolf of Wall Street. Il s’avère que ce n’est probablement pas un accident. Dans un article sur les médias sociaux, Swift a partagé les noms de ceux avec qui elle a travaillé en étroite collaboration sur la vidéo, y compris (deuxième à droite sur la photo ci-dessus) Rodrigo Prieto, qui a été directeur de la photographie / directeur de la photographie.

Si vous connaissez le métier, son nom peut vous sembler familier. C’est parce que Prieto était le directeur de la photographie – vous l’avez deviné – Le Loup de Wall Street. Laissez-le Swift pour établir une telle connexion directe.