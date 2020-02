Le co-créateur de “ Better Call Saul ” Vince Gilligan ne sait toujours pas comment se termine la préquelle “ Breaking Bad ”

Au début de la saison 5 de Better Call Saul, c’est le début de la fin de la préquelle Breaking Bad. Il y aura une sixième saison et ce sera la dernière, après 63 épisodes, un de plus que Breaking Bad’s 62. Vous pourriez penser que le créateur Vince Gilligan finirait Saul là où Breaking Bad commence, mais c’est plus compliqué que cela.

Rhea Seehorn et Bob Odenkirk | Page Warrick / AMC / Sony Pictures Television

Lors d’un panel Better Call Saul pour la Television Critics Association le 16 janvier, le coureur de l’émission et co-créateur Peter Gould a déclaré qu’ils étaient encore en train de déterminer la fin, mais cela deviendra plus clair après la finale de la saison 5. Après le panel, Gilligan a discuté avec les journalistes de la possibilité de trouver cette fin. Better Call Saul revient le dimanche 23 février à 21 h. sur AMC.

“Better Call Saul” est au même endroit que “Breaking Bad” était à ce stade

Maintenant que Breaking Bad fait partie de l’histoire de la télévision, il est difficile d’imaginer qu’il fut un temps où Gilligan ne savait pas comment cela se terminerait. Mais autour de l’épisode 50 de Breaking Bad, il était au même endroit que Better Call Saul.

L-R: Peter Gould, Vince Gilligan | Michele K. Short / AMC / Sony Pictures Television

“C’est un peu comme Breaking Bad”, a déclaré Gilligan. «Je dis toujours qu’avec Breaking Bad, nous avions des espoirs et des rêves sur la façon dont cela se terminerait, mais pas de plans vraiment difficiles comme pour le moment. Je pense que c’est sûr de le dire. Peter peut répondre à cette question mieux que moi, mais je pense que tout comme Breaking Bad, nous ne l’avons pas encore compris parce que si nous l’avions fait, nous ne serions pas trop inquiets pour la sixième et dernière saison. Nous l’avions déjà dans le coffre-fort pour ainsi dire. “

Vince Gilligan sera au cœur de la saison 6 de «Better Call Saul»

Gould a repris les deux dernières saisons de Better Call Saul, avec la bénédiction de Gilligan alors que Gilligan développait et réalisait El Camino: A Breaking Bad Movie. Gilligan veut rentrer avant la fin de Better Call Saul.

“Ce fut un voyage de découverte pour déterminer la dernière saison, la saison 6”, a déclaré Gilligan. «J’ai l’intention d’y être le plus possible. Je veux très égoïstement être là pour la saison 6. J’ai appris au cours des deux dernières saisons et demie que Peter et les scénaristes n’ont pas autant besoin de moi que je l’espérais, donc égoïstement je vais me réinsérer dans le processus un peu parce que je veux être là et voir ce qui se passe et en faire partie autant que possible. “

Il y aura beaucoup plus de gènes avant la fin

Une fois de plus, la saison 5 de Better Call Saul s’ouvre avec un flash noir et blanc de Jimmy (Bob Odenkirk) caché dans un cinabre du Nebraska en tant que Gene Takovic. Gilligan suggère que la dernière saison mettra en vedette beaucoup plus de gènes.

Bob Odenkirk | Page Warrick / AMC / Sony Pictures Television

“Je dois penser avant la fin du spectacle, vous allez voir beaucoup plus de Gene que j’imagine”, a déclaré Gilligan. «Je ne vais pas vous promettre que vous verrez beaucoup plus de Gene dans la saison 5. Je ne veux pas en dire trop mais il y a une symétrie sympa par rapport aux saisons précédentes où vous ouvrez avec Gene et vous ne le faites pas voir nécessairement plus de Gene. Cela pourrait continuer avec la saison 5. »