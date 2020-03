Le cœur de Dolly Parton est “brisé” après la mort de Kenny Rogers.

2020-03-21 17:30:04

Le cœur de Dolly Parton est “brisé” suite au décès de Kenny Rogers, décédé vendredi à l’âge de 81 ans.

La hitmaker «9 à 5» admet qu’elle était dévastée de découvrir que sa bonne amie était décédée à l’âge de 81 ans de causes naturelles sous la garde d’une équipe de soins palliatifs.

Dans la vidéo, elle a partagé: “Je ne pouvais pas y croire quand je me suis levée ce matin et j’ai allumé la télévision, vérifiant pour voir ce que faisait le coronavirus, et cela m’a dit que mon ami et partenaire de chant Kenny Rogers était décédé. Et je sais que nous connaissons tous Kenny dans un meilleur endroit que nous ne le sommes aujourd’hui, mais je suis sûr qu’il va parler à Dieu un jour aujourd’hui s’il ne l’est pas déjà, il va lui demander d’éclairer le groupe de cette obscurité qui va ici. Mais j’aime Kenny de tout mon cœur. Mon cœur est brisé et un gros morceau de celui-ci est parti avec lui aujourd’hui. Et je pense que je peux parler au nom de toute sa famille, ses amis et ses fans quand je dis que je t’aimerai toujours. Que Dieu vous bénisse, Kenny, volez haut. Directement aux bras de Dieu et au reste de vous, gardez la foi. ”

Dolly a félicité Kenny comme “un homme merveilleux et un véritable ami”.

Elle a légendé la vidéo: “On ne sait jamais à quel point on aime quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit parti. J’ai eu tant d’années merveilleuses et de moments merveilleux avec mon ami Kenny, mais surtout la musique et le succès que je l’aimais comme un merveilleux l’homme et un véritable ami. Donc, soyez en sécurité avec Dieu et sachez simplement que je vous aimerai toujours, dolly (sic) ”

La légende de la musique country est décédée vendredi (20.03.20), confirmée dans un communiqué publié en ligne, qui se lit comme suit: “La famille Rogers est triste d’annoncer que Kenny Rogers est décédé hier soir à 22h25 à l’âge de 81 ans. Rogers est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré de sa famille. La famille prévoit un petit service privé en ce moment par souci de l’urgence nationale COVID-19. Ils ont hâte de célébrer la vie de Kenny en public avec ses amis et fans à une date ultérieure. “

