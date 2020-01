Le cœur de Justin Timberlake “ brisé ” après la mort de Kobe Bryant

2020-01-28 01:30:04

Le «cœur brisé» de Justin Timberlake après la mort de son ami Kobe Bryant, alors qu’il se souvenait de la conversation finale qu’il avait eu avec la star de la NBA.

Le «cœur brisé» de Justin Timberlake suite au décès de son ami Kobe Bryant.

Le chanteur de “ Say Something ” a noué des liens avec la star de la NBA au fil des ans et a dévoilé leur amitié dans un hommage Instagram après que Kobe et sa fille de 13 ans, Gianna, aient été parmi les neuf personnes tuées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé. à Calabasas dimanche (26.01.20).

Justin a commencé le long post: “Nous nous sommes rencontrés quand nous étions tous les deux adolescents et liés par notre entraînement et notre processus. J’étais impressionné par ce que vous pouviez faire avec un ballon de basket et je savais que votre talent allait au-delà de vos dons physiques et s’étendait à votre mentalité. A mentalité que j’emporterais avec moi tout au long de ma carrière et que j’utiliserais tous les jours. Au fil des années, je vous ai regardé faire des choses qui vous paraissaient inimaginables humainement. Et, à travers des hauts et des bas, des championnats et des blessures, vous êtes toujours resté avec un déterminez votre mentalité à rester féroce face à la concurrence. Mais, chaque fois que nous parlions, quelque chose commençait à changer … votre patience et votre aisance augmentaient. Et cela m’a inspiré à continuer de grandir pour moi-même. ”

La star de 38 ans a ensuite rappelé comment il avait grandi avec Kobe – qui avait 41 ans à sa mort – et a déclaré que la légende sportive était une “inspiration” pour lui.

Il a poursuivi: “Les années ont passé, et les blagues du” vieil homme “commenceraient à être échangées dans les deux sens. Nous avons tous les deux apprécié une bonne” nervure “. Nous avons plaisanté sur «Le Vino Club». Vous vous êtes surnommé “Vino” pour représenter comment on peut vieillir avec élégance comme le fait un bon vin. Mais, vous n’avez jamais cessé de viser à m’inspirer. Votre confiance en moi était énorme – cela m’a vraiment touché parce que je vous admirais tellement. Je veux dire en tant que l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Je veux dire en tant que personne. Les gens peuvent parfois confondre une volonté de gagner avec un manque de compassion. Ce n’était pas vous. Vous aviez les deux qualités. ”

La dernière conversation de Justin avec Kobe a impliqué de jaillir de leurs familles respectives, et l’acteur des Trolls – qui a un fils de quatre ans, Silas, avec sa femme Jessica Biel – a envoyé son amour à la femme de Kobe, Vanessa et à leurs trois autres filles, 17 ans. – Natalia, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois.

Il a écrit: “La dernière conversation que nous avons partagée a été d’être pères et ce que cela signifiait. C’était, au-delà de tout ce que nous pouvions faire dans ce monde, notre véritable héritage. Qui sont nos enfants et quelles belles personnes ils deviendront. Et, je suppose en ce moment, sans pouvoir trouver tous les mots, QUE la connexion avec le père est ce qui est le plus dévastateur pour moi.

“J’envoie mon amour à Vanessa et à votre famille et aux familles de toutes les personnes connectées au deuil de cette terrible tragédie. Mon cœur est brisé et ma famille vous élève dans nos pensées et nos prières. Kobe … Vous vous êtes connecté si beaucoup d’entre nous. La mentalité Mamba va durer tout le temps. Je sais que ce sera une source pour moi tous les jours comme elle l’a été pendant tant de jours auparavant. Votre héritage est avec nous. Il est de notre responsabilité de le transmettre maintenant. J’espère que vous pourrez continuer à vous rendre fier, Vino. Champ, MVP, Légende, Héros, Inspiration, Père, Ami. Tu vas me manquer, frère. Mamba pour toujours. “

Mots clés: Justin Timberlake, Kobe Bryant

Retour au flux

.