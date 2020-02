Le cœur d’Olly Murs brisé après la mort de Caroline Flack

2020-02-16 17:30:05

Le cœur d’Olly Murs est “à jamais brisé” suite au décès de Caroline Flack, décédée samedi (15.02.20) à l’âge de 40 ans.

Le présentateur de télévision est décédé tragiquement à l’âge de 40 ans samedi (15.02.20) et dimanche (16.02.20) matin, Olly – qui a travaillé avec Caroline pour co-héberger la version britannique de ‘The X Factor’ pour une personne. série en 2015, et avait précédemment co-organisé son émission dérivée “ The Xtra Factor ” avec elle en 2011 et 2012 – s’est rendu sur Instagram pour rendre hommage à son défunt ami.

Partageant une photo professionnelle prise de leurs jours en tant qu’hôtes de ‘The X Factor’, il a écrit dans une longue légende: “Caz … f ** k ça fait mal! Mon cœur est à jamais brisé .. J’ai perdu quelque chose aujourd’hui qui Je ne reviendrai jamais .. et c’est toi.

“Dès le premier moment où nous nous sommes rencontrés à Birmingham en 2011 et avions littéralement 10 minutes pour dire bonjour, se faire micro et partir travailler ensemble sur Xtra. Nous n’avons jamais cessé de rire, de flirter (qui peut oublier ça), de manger des cheeseburger chasers, de chanter (que j’ai toujours aimé entendre), les arguments (que je n’ai jamais gagnés), les désaccords sur les blagues à dire ou les tenues à porter, ce sont les moments que j’ai toujours chéris mais en ce moment j’écris ça ça me frappe Je ne les reverrai plus. (Sic) ”

Olly “n’a cessé de pleurer” depuis qu’il a entendu la nouvelle dévastatrice et dit qu’il avait été “inquiet” pour elle avant son décès.

Il a poursuivi: “Je n’ai pas cessé de pleurer depuis les nouvelles, après avoir cessé de travailler ensemble en 2015, nous ne nous sommes pas vus autant que nous aurions dû, mais nous avons toujours parlé au téléphone ou envoyé des messages plus chaque fois que je vous voyais et environ, comme une sœur que nous venions d’embrasser et de maquiller et que nous étions de retour à chaque fois. Je me souviens de vous avoir envoyé un message au moment le plus difficile pour vous faire savoir que je n’avais jamais lu ni écouté les conneries dont les gens parlaient vous, j’étais juste inquiet pour mon ami. J’ai toujours su à quel point vous étiez fragile mais je n’ai jamais pensé que ce serait le dernier contact que nous aurions. (sic) ”

La chanteuse de 35 ans a fermé son poste en jurant de parler à ses futurs enfants et petits-enfants de l’ancien hôte de “Love Island”, et a déclaré que son décès “ferait mal pour toujours”.

Il a écrit: “Nous avons toujours dit que nous étions amis pour la vie et croyez-moi, vous serez avec moi pour toujours. Mes enfants vous connaîtront, mes petits-enfants le feront et ensuite je vous reverrai, vous ferai un gros câlin, un énorme baiser, se lever et vous avoir à mes côtés à nouveau.

“Cela fera mal pour toujours, je t’aime cazza, tes vieux (sic)”

Mots clés: Olly Murs, Caroline Flack

