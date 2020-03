Le collier poétique de Meghan Markle est un bel hommage au prince Harry

Meghan Markle est actuellement l’un des membres les plus célèbres de la famille royale au monde. Elle a également été considérée comme une icône de style, il n’est donc pas surprenant que les fans prêtent souvent une attention particulière à chaque pièce de ses tenues.

Elle a récemment voyagé un peu au Royaume-Uni et a visité le National Theatre de Londres. Là, les fans ont remarqué un collier spécial que Markle portait. En surface, le collier a l’air plutôt simple et sobre. Cependant, il semble que cela ait une belle signification et pourrait être le petit hommage de Markle à son mari, le prince Harry.

Qu’est-ce qui rend le collier de Meghan Markle si spécial?

Le collier de Markle est un pendentif réalisé par la créatrice Sophie Lis. Le collier a des signes plus et moins faits de pierres précieuses ainsi que quelques mots français pour dire «+ qu’hier» (plus qu’hier) et «- que demain» (moins que demain). Il s’inspire du poème «La chanson éternelle» du poète français Rosemonde Gérard, qui parle de l’amour éternel entre deux personnes qui ont vieilli ensemble. Le collier fait spécifiquement référence à une ligne qui dit: “Car, voyez-vous, chaque jour je vous aime plus, aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain.”

Les fans croient que le collier de Markle est un hommage subtil au prince Harry, qu’elle a épousé en 2018. Le couple a un fils nommé Archie.

Où pouvez-vous acheter le collier de Meghan Markle et combien cela coûte-t-il?

Le collier peut être acheté sur le site Web de Sophie Lis pour 400 £ ou environ 463 $. Il est actuellement en rupture de stock, bien que vous puissiez le précommander, et la société expédiera dans les quatre à six prochaines semaines.

Un bonus spécial de l’achat du collier est que les bénéfices iront au bien-être animal. Le site Web affirme que 10% de chaque vente iront directement à la Fondation Wild at Heart, qui espère «reloger 10 000 chiens, castrer 100 000 chiens et éduquer 1 000 000 d’enfants».

Meghan Markle aime parfois envoyer des messages avec ses choix de tenues

Meghan Markle | Piscine Ben Stansall-WPA / .

Markle a l’habitude d’envoyer des messages avec ses choix de tenues, alors il n’est peut-être pas surprenant pour les fans qu’elle ait choisi de porter un accessoire qui montre à la fois son amour pour le prince Harry et soutient une bonne cause.

Par exemple, Markle a également montré son soutien à d’autres causes, notamment la durabilité. Elle est connue pour porter des vêtements de marques éthiques à la fois respectueuses de l’environnement et sans cruauté, telles que Stella McCartney, Reformation, Kayu et Outland Denim. Depuis que les tenues de Markle reçoivent beaucoup d’attention, beaucoup de ces marques ont pu bénéficier grandement du soutien de sa part.

En ce qui concerne l’envoi de messages cachés avec ses vêtements, Markle l’a fait plusieurs fois dans le passé. Par exemple, juste avant qu’elle et le prince Harry annoncent leur engagement, elle portait une chemise Misha Nonoo appelée «Husband» pour un événement. Markle a recommencé après avoir annoncé sa grossesse et porté une robe appelée “Blessed”.

D’autres membres de la famille royale le font aussi

Bien sûr, Markle n’est ni le premier ni le dernier royal à envoyer des déclarations avec leurs choix de tenues. D’autres membres de la famille royale profitent de l’attention qu’ils attirent pour ce faire également.

La reine Elizabeth – qui garde souvent ses opinions politiques pour elle – semble parler de ses choix de broches et de bijoux. Les fans ont beaucoup lu dans les accessoires que Sa Majesté choisit, et sont même arrivés à la conclusion que certains d’entre eux ont été utilisés pour snober le président Donald Trump lorsqu’elle l’a rencontré.

Pendant ce temps, la princesse Michael de Kent – l’un des membres les plus controversés de la famille royale britannique qui a une longue histoire de comportement raciste – a déjà porté une broche offensive blackamoor lors d’un déjeuner avec Markle. Bien que le publiciste de la princesse Michael ait nié qu’il s’agissait d’une ombre intentionnelle à Markle, de nombreux spectateurs ont eu du mal à croire que ce n’était qu’une coïncidence inoffensive.