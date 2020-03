Le combat de Kevin et Randall vient de rayer la surface, alors préparez-vous

La fracture entre Kevin (Justin Hartley) et Randall (Sterling K. Brown) menace les fans depuis la finale d’automne de This Is Us Saison 4. Dans l’épisode du 19 novembre – intitulé “So Long, Marianne” – les frères Pearson ne parlent pas neuf mois après Thanksgiving de nos jours. Puis par l’épisode du 10 mars – intitulé “New York, New York, New York” – le drame NBC a souligné un argument entre Randall et Kevin. Mais maintenant, il semble que le moment touche à peu près ce qui va arriver dans le futur. Et selon l’équipe de This Is Us dans de récentes interviews, le combat de Kevin et Randall va empirer.

[Alertespoil:[Spoileralert:C’est nous Saison 4, épisode 16.]

Qu’est-il arrivé à Kevin et Randall dans «This Is Us» Saison 4, épisode 16?

Justin Hartley dans le rôle de Kevin et Sterling K. Brown dans le rôle de Randall dans «This Is Us» | Will Hart / NBC

Dans This Is Us Season 4, Episode 16 le 10 mars, Randall découvre un essai clinique de neuf mois pour la maladie d’Alzheimer à St. Louis, Missouri. Le conseiller municipal raconte à Kevin et Kate (Chrissy Metz) son idée pour Rebecca (Mandy Moore). Kevin n’est pas d’accord et ne veut pas que sa mère s’absente si longtemps. Kate accepte la suggestion – en quelque sorte.

Quoi qu’il en soit, Randall pense que c’est la meilleure solution. Il veut donc présenter le procès à Rebecca avec le soutien de Kevin lors de la première du film de l’acteur à New York. Mais lorsque les Pearsons arrivent dans la Big Apple, Kevin demande à Randall de ne pas parler de la piste à leur maman parce qu’il veut qu’elle profite de la journée. Randall est d’accord, mais il ne tient pas sa promesse.

Lorsque Randall parle de la piste à Rebecca – rompant ensuite sa parole à Kevin – les frères se battent. Randall ne pense pas que Kevin sait ce qui est le mieux pour Rebecca. Il raconte leur histoire et pense qu’il s’occupe seul de leur mère depuis 20 ans.

Pendant ce temps, Kevin dit que Randall est celui qui ne laissera personne d’autre aider à cause d’un complexe de supériorité. Puis, lorsque Randall ajoute la carrière de Kevin en tant qu’acteur le rend peu fiable, Kevin rappelle à son frère que le travail paie les frais médicaux de Rebecca.

Finalement, Kevin et Randall se réunissent quand ils réalisent que Rebecca a disparu. Bien sûr, ils peuvent la trouver. Mais quand ils le font, Rebecca dit qu’elle ne veut pas faire l’essai clinique. Elle veut vivre ses journées avec sa famille. Les frères acceptent sa décision. Malgré cela, Randall est bouleversé.

À la fin de «New York, New York, New York», Randall dit à Kevin qu’il a passé sa vie à se demander s’il aurait pu sauver leur père, Jack (Milo Ventimiglia). Et avec l’essai clinique, Randall pense qu’il a eu une chance de sauver leur maman – mais Kevin l’a raté.

Les producteurs exécutifs de la saison 4 de «This Is Us» discutent du combat de Randall et Kevin

De toute évidence, Kevin et Randall sont de part et d’autre en ce qui concerne les soins de Rebecca sur This Is Us. Cependant, en parlant avec Entertainment Weekly, les producteurs exécutifs Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont révélé que ce n’est pas le grand combat entre Kevin et Randall qui provoque la rupture. Alors préparez-vous – quelque chose d’autre arrivera d’ici le 40e anniversaire des Big Three.

“Oh, ça va empirer. Ce combat que vous avez vu n’était pas tout à fait un combat “Oh, nous ne parlons pas dans des mois”, a déclaré Aptaker. «Mais je promets qu’ils y arriveront. C’est assez bouleversant. »

Cela dit, les producteurs exécutifs ont laissé entendre que ce qui avait été évoqué à «New York, New York, New York» pourrait continuer à apparaître à mesure que le scénario avance. Dans l’épisode, Randall a expliqué sa frustration de devenir «l’homme de la famille» lorsque Jack est décédé alors que «Kevin était extrêmement absent pendant cette période». Alors, quand Kevin a semblé “soudainement avoir des opinions très fortes” sur la santé de Rebecca, Randall s’est déchaîné.

“Il porte définitivement [Randall] et il trouve définitivement cela exaspérant, ce qui ajoute certainement à la tension frémissante ici », a déclaré Berger.

Pendant ce temps, Aptaker et Berger ont mentionné une autre couche dans la faille de Kevin et Randall qui pourrait rendre la situation encore plus déchirante. Rappelez-vous que Kevin a été le roc de Randall à travers ses problèmes de santé mentale. Enfin, Randall a fait le premier pas et est allé en thérapie. Cependant, il est possible que le combat fasse dérailler certains progrès. Berger a déclaré:

Récemment, Randall était dans un état émotionnel fragile et il a l’impression qu’il est sur la bonne voie, qu’il a finalement commencé la thérapie. Mais il subit toujours une énorme quantité de stress. Il est évidemment toujours dévasté par ce qui se passe avec sa mère, et lui et Kevin sont vraiment devenus dépendants l’un de l’autre au cours des deux dernières années. Ce serait déchirant pour les deux si une vraie distance devait se produire ici.

Justin Hartley taquine ce qui va se passer avec Kevin et Randall dans ‘This Is Us’

Dans une interview avec People, Hartley a approfondi ce qui se passe avec Kevin et Randall alors que This Is Us démange plus près de la querelle des frères Pearson. Et bien qu’il n’ait pas été en mesure de donner trop de détails, Hartley a averti les fans d’où le combat découle – et, finalement, pourquoi tout le monde devrait être inquiet.

“Ces deux-là se chamaillent constamment d’avant en arrière”, a déclaré Hartley à People. «Ils se sont disputés toute leur vie, et ils continueront de se disputer toute leur vie. Mais il y a une chose qui se produit là où c’est une impasse. Je prends une ligne dure et tu prends une ligne dure. Je ne bouge pas et il ne bouge certainement pas. “

L’acteur a poursuivi: “Cela se transforme en l’une de ces choses où cela ressemble à” Regardez si c’est comme ça que ça va être, vous n’allez pas être dans ma vie. “C’est brutal. Ils arrivent à un point où c’est comme: «Ce sont les choix que je fais et c’est comme ça que je vis ma vie.» Et l’autre frère est comme: «Eh bien, mon Dieu, je ne [know] Que dire. Je ne peux pas avoir ça dans ma vie. »»

Ne va pas mentir, nos cœurs sont déjà brisés pour le combat de Randall et Kevin sur This Is Us. Les frères ont une histoire compliquée. Mais à la fin de la journée, nous savons qu’ils se réunissent toujours en famille. Et maintenant, avec la santé de Rebecca qui commence à décliner, il est difficile d’imaginer que Kevin et Randall atteignent leur point de rupture. Alors restez à l’écoute. This Is Us La saison 4 se poursuit mardi à 21 h. EST sur NBC.

