Le combat épique de Vinny et Angelina a des fans enracinés pour une romance

Jersey Shore Family Vacation est enfin de retour avec de nouveaux épisodes sur MTV. À la première de la mi-hiver, les fans ont rattrapé le gang en attendant la libération de Mike “The Situation” Sorrentino de prison. Mais l’une des scènes les plus drôles de l’épisode a été le combat physique entre Angelina et Vinny. Après avoir vu les deux se lancer, les fans pensent qu’il est enfin temps pour eux de commencer à sortir ensemble.

Pauly D, Angelina Pivarnick, Jenni Farley et Vinny Guadagnino | Angela Weiss / . via .

Leur histoire sur «The Jersey Shore»

Les stars de la réalité se sont rencontrées pour la première fois sur la côte du New Jersey lors de sa première en 2008. Le casting original comprend Nicole “Snooki” Polizzi, Mike “The Situation” Sorrentino, Pauly D., Ronnie Magro, Samantha “Sammi” Giancola, Vinny Guadagnino, Jenni ” JWoww ”Farley et Angela Pivarnick.

Cependant, le rôle d’Angela dans la première saison n’a duré que quelques semaines. Au troisième épisode, elle a été expulsée de la maison parce qu’elle refusait de travailler à la boutique de t-shirts Boardwalk. La star de télé-réalité est revenue pour la saison 2 mais a quitté la mi-saison après une altercation avec Mike et Snooki. Dans la troisième saison, Angelina a été remplacée par Deena Cortese.

Mais dans la saison 2, l’épisode 8 de The Jersey Shore, Angelina et Vinny sont devenus un peu romantiques. C’était une surprise pour les fans de l’époque, car dans l’épisode précédent, les deux colocataires se sont battus énormément. Et il ne semblait pas qu’ils pourraient jamais se réconcilier.

Mais en rentrant d’un club ce soir-là, les deux ont commencé à sortir dans le taxi. Après s’être réveillé l’un à côté de l’autre le lendemain matin, ils ont dit aux colocataires qu’ils ne s’étaient réunis que parce qu’ils étaient ivres.

Ils ne se sont plus jamais retrouvés après ça (du moins pas à l’écran), mais au cours des dernières saisons, les vacances en famille à Jersey Shore, Angelina et Vinny ont eu beaucoup d’arguments intenses. La plupart de leurs colocataires considèrent que la tension fait partie de leur relation amour / haine.

Le dernier combat Angelina – Vinny lors des «vacances en famille à Jersey Shore»

Le dernier épisode de Jersey Shore Family Vacation met en scène Angelina et Vinny en train de se battre une fois de plus. Après que les colocataires, dont Snooki, Pauly, Deena et Jenny, aient invité Lauren à jouer au bowling puis à un club de strip-tease, ils ont fini par traîner chez Jenni.

Lorsque Vinny, Pauly et Angelina sont dans la chambre de la fille de Jenni, Vinny provoque Angelina, et les deux commencent à y aller. Pendant près d’une heure, Angelina et Vinny se battent, se frappent et se maintiennent. Et tout au long, Vinny commente de façon hilarante leur tension sexuelle refoulée.

La sécurité entre dans la pièce pour s’assurer que le combat de jeu ne va pas trop loin. Enfin, Vinny est capable de vaincre Angelina, puis de mettre un terme à l’altercation, il s’assoit rapidement sur elle et passe le gaz.

Les fans pensent que les colocataires de «Jersey Shore Family Vacation» devraient enfin commencer à sortir ensemble

Le combat d’Angelina et Vinny a certainement été l’un des moments forts de l’épisode, et les téléspectateurs étaient ravis de revoir les deux. Mais de nombreux fans pensent qu’ils ne se battent que pour dissimuler leurs vrais sentiments.

“Je pense que Vinny et Angelina s’aiment vraiment”, a écrit un fan sur Twitter. “Angelina admet juste que tu aimes Vinny déjà, c’est vraiment flippant”, a tweeté un autre.

Certains fans pensent que les deux devraient sérieusement faire les choses. “Vinny et Angelina ne devraient être qu’un couple”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Si Vinny et Angelina ne se marient pas, j’en ai fini avec ce spectacle”, a tweeté un autre fan de Jersey Shore.

Cependant, il ne semble pas que les deux stars de la réalité se connecteront de sitôt. Dans un aperçu de la saison, Angelina se marie avec son fiancé de longue date, Chris. L’émission taquine beaucoup de drame pour son mariage, mais si cela a à voir avec Vinny doit être vu.