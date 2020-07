Le combat sur Twitter de Vinny et Angelina s’est transformé en un crossover ’90 Day Fiance’

Angelina Pivarnick de Jersey Shore a réactivé son compte Twitter et a immédiatement commencé à se battre avec Double Shot sur la star de Love Vinny Guadagnino. L’ensemble de l’interaction a une ambiance de fiancé de 90 jours au total, et les fans ne peuvent pas en avoir assez.

Pourquoi Angelina Pivarnick de «Jersey Shore» est-elle revenue sur Twitter?

Angelina Pivarnick a désactivé son compte Twitter après les retombées massives lors de la finale de la saison 3 de Jersey Shore: Family Vacation le 18 juin 2020. Ses colocataires ont prononcé un discours blessant lors du mariage d’Angelina dans le dernier épisode. Cela l’a mise sur le bord et elle a désactivé son compte Twitter.

Cependant, seulement deux semaines plus tard, elle a réactivé son compte après la diffusion du deuxième épisode de Double Shot at Love le 2 juillet 2020. Ses camarades de chambre de la côte du New Jersey sont les stars de l’émission – Pauly D et Vinny Guadagnino.

Il semble que Pivarnick soit retourné sur Twitter pour défendre Maria Elizondo – une candidate qui est de retour pour une autre chance à l’amour dans la série. Dans l’épisode, Vinny confronte Maria sur la façon dont elle se transforme parfois «en troll f-king» sur les réseaux sociaux.

« Si vous le faites, ça fait mal », a déclaré Vinny à Maria au sujet de tous ses ennemis sur Twitter.

Angelina s’est offusquée personnellement du commentaire de Vinny et s’est adressée à Twitter pour défendre Maria. Bien que, dans un aperçu de l’épisode de la semaine prochaine, il semble que Maria et Vinny soient de retour en territoire ami. Angelina et Vinny ne seront probablement plus jamais dans cette zone.

Vinny et Angelina de «Jersey Shore» se sont battues sur Twitter après l’épisode 2 de «Double Shot at Love»

« Ce n’est pas un troll », a tweeté Angelina. « C’est le plus grand troll », a-t-elle écrit à propos de Vinny.

Angelina a retweeté le tweet de Marissa Lucchese concernant la façon dont Maria a géré Vinny, la traitant de troll. Les deux femmes ont fermement défendu Maria.

« Omg Angelina tais-toi », a écrit Vinny à Angelina. « Je l’ai mieux aimé lorsque votre Twitter a été supprimé. »

Angelina a répondu par la réfutation la plus spectaculaire.

Il n’a jamais été supprimé sweetie pie. Rendez-vous service et apprenez à parler à la REINE de Staten Island !!! vous êtes un paysan et je suis votre souverain. Soyons clairs et nous serons bons. Quiconque salit la reine devra faire face à des conséquences. https://t.co/xVqN8EHFxl – Angelina Pivarnick (@angelinamtvjs) 3 juillet 2020

« Il n’a jamais été supprimé, ma chérie », a écrit Angelina. «Rendez-vous service et apprenez à parler à la REINE de Staten Island !!! Vous êtes un paysan et je suis votre souverain. Comprenez-le bien et nous serons bons. Quiconque salit la reine encourt des conséquences. »

Vinny n’a pas laissé Angelina avoir le dernier mot. Il a répondu: « Une reine avec 70 disciples? » La star de Jersey Shore a dû souligner qu’elle ne semble pas être une grande reine avec un si petit nombre de médias sociaux.

Les fans de «Jersey Shore» ne peuvent s’empêcher de souligner l’ambiance «90 Day Fiance»

« Total Larissa vibre avec ce non-sens de la reine », a souligné un fan sur Reddit.

D’autres fans ont rapidement convenu qu’il s’agissait d’un «crossover Fiance 90 jours».

De nombreux téléspectateurs qui regardent les deux émissions ont eu des flashbacks sur Larissa Lima se battant avec John, le cousin de Colt Johnson, en 2018.

« Je rêverai d’une grande vie », a déclaré Larissa à John. «Je serai millionnaire dans quelques années. Quand j’aurai ma Jaguar vous emmènera en balade. Qui est contre la reine va mourir! Ne viens pas à mon mariage. La reine ne veut pas de toi. «

Jersey Shore: les vacances en famille sont peut-être terminées pour le moment, mais les combats entre Angelina et Vinny ne mourront jamais.