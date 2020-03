Le comédien Matt Iseman de «American Ninja Warrior» dit que l’arthrite n’est pas une question de rire

Les fans d’American Ninja Warrior ne peuvent pas en avoir assez de regarder le docteur devenu comédien Matt Iseman animer le spectacle de haute énergie. Iseman apporte un niveau élevé d’excitation et de jeu à son rôle d’hôte.

Matt Iseman | Rodin Eckenroth / .

L’heure palpitante de prouesses de force et d’agilité a des fans sur le bord de leurs sièges. Iseman semble également ravi lors de son concert d’accueil, mais il a récemment partagé qu’il vit régulièrement avec des douleurs dues à la polyarthrite rhumatoïde. En tant que médecin, il a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’être de l’autre côté du stéthoscope lui avait donné une perspective considérable sur la façon dont les médecins et les patients communiquaient au sujet de la vie avec la douleur chronique.

Iseman veut fournir une plate-forme aux 54 millions d’Américains vivant avec l’arthrite. Avec Cindy McDaniel, vice-présidente principale de la santé des consommateurs et de l’impact pour la Fondation de l’arthrite, Iseman a expliqué comment tout le monde peut s’impliquer.

Tout a commencé avec une douleur au doigt

Iseman s’est rappelé quand il savait que quelque chose n’allait pas. “Il a fallu un an et demi pour obtenir le diagnostic”, partage-t-il. «Et ce fut l’année et demie la plus difficile de ma vie. Cela a commencé par une petite douleur dans mon index droit. Et puis il s’est répandu dans toutes les articulations de mes mains, de mon cou et de mon dos. J’avais constamment de la douleur et de la raideur. Et j’étais fatigué tout le temps, je dormais 10 heures et je me sentais toujours épuisé. J’ai gagné 50 livres. Cela a dévasté ma vie. »

Il dit que c’est juste le bilan physique. «Sur le plan émotionnel, cela me faisait tellement de mal», poursuit-il. «Alors, quand j’ai découvert que j’avais la polyarthrite rhumatoïde, j’ai été soulagée parce que j’avais une réponse quant à la cause de cette douleur. J’ai commencé un traitement, un traitement de pointe, et c’était une solution miracle qui m’a vraiment aidé à retrouver ma vie. »

«Depuis, je travaille avec la Fondation de l’arthrite pour partager mon histoire et essayer de la payer pour trouver ce prochain traitement, pour aider les personnes qui ne disposent pas de l’information ou pour trouver cet avenir, un avenir meilleur pour les 50 ans. millions d’Américains vivant avec l’arthrite. “

De l’aide et une communauté est disponible

Iseman et McDaniel veulent que les gens sachent qu’une communauté et de l’aide sont facilement disponibles pour ceux qui souffrent de PR.

“Ne l’ignorez pas”, conseille McDaniel. “Parce que si nous pouvons obtenir un diagnostic, il existe un traitement pour de nombreuses formes d’arthrite, mais ce ne sont pas toutes des maladies auto-immunes et l’arthrose affecte 30 millions de personnes.”

“Nous n’avons pas du tout de bons traitements pour l’arthrose”, poursuit-elle. «Donc, ce que nous essayons de faire à travers l’évaluation que nous venons de terminer, c’est de regarder le bilan humain de l’arthrite et de pouvoir raconter cette histoire, d’amplifier cette histoire de manière à ce que les gens sachent que cela aura un grand impact sur ma vie. Il y a des choses que je peux faire. Et ce sont des étapes vraiment incroyables pour leurs propres soins de santé et elles font partie d’un mouvement pour changer l’avenir. »

Iseman ajoute qu’il aime partager son histoire afin que les gens sachent qu’ils ne sont pas seuls. «Je pense que cela peut être si isolant lorsque vous faites face à la maladie, même si vous avez des proches autour de vous. Ils peuvent ne pas comprendre ce que vous vivez. Et c’est pourquoi la Fondation de l’arthrite et cette étude sont si importantes pour que vous puissiez trouver cette communauté où vous ne vous sentez pas seul, où vous savez, il y a des gens qui vivent ce que vous vivez. ”

Il a maintenant une meilleure compréhension de l’expérience du patient

Iseman est également médecin et son expérience lui a donné une nouvelle perspective de ce que vit le patient. «C’est difficile parce que parfois vous comprenez les écrous et les boulons. Vous comprenez la physiopathologie. Mais c’est différent d’être de l’autre côté du stéthoscope », admet-il.

«Cela m’a donné beaucoup d’humanité et beaucoup de compréhension de ce que c’est que de souffrir d’une maladie chronique», ajoute-t-il. «Je m’excuse donc auprès de tous mes patients. Ce n’est pas facile de vivre avec, mais je pense qu’il m’a été utile de comprendre les deux côtés de ce truc, de pouvoir parler aux soignants et d’essayer de leur donner quelque chose de ce que c’est que d’être un patient aux prises avec une douleur chronique. »

Iseman et McDaniel invitent les gens à participer et à partager leurs histoires au Live Yes! PERSPECTIVES? par la Fondation de l’arthrite. La plateforme permet à ceux qui souffrent d’arthrite de partager leur histoire. «Cette étude scientifique continue utilise une série d’évaluations validées pour mettre en lumière les réalités de l’arthrite. Pour de meilleurs traitements, de meilleures politiques et de meilleurs services dans votre propre arrière-cour. »