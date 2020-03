Le commissaire Okeechobee de Floride, Bryant Culpepper, affirme que l’inhalateur-séchoir guérira le coronavirus

Un politicien de Floride a affirmé qu’il connaissait le remède coronavirus – mais ce n’est que de l’air chaud.

Le commissaire du comté d’Okeechobee, Bryant Culpepper, a déclaré lors d’une réunion publique que souffler un sèche-cheveux dans le nez vous protégerait du COVID-19.

“Cela peut sembler un peu idiot, mais étant dans le domaine médical que j’étais paramédical, cela a commencé à avoir beaucoup de sens”, a-t-il déclaré vendredi à ses collègues.

Selon un programme qu’il a regardé sur One American News Network, l’un des “premiers médecins qui a étudié le coronavirus” a expliqué que les voies nasales et les membranes nasales sont la partie la plus fraîche du corps, c’est pourquoi le virus a tendance à y aller jusqu’à ce qu’il devienne alors suffisamment sain pour entrer dans les poumons.

“Ce son est vraiment maladroit, et ça l’a fait pour moi aussi, mais ça marche”, a-t-il poursuivi. “Une fois que la température atteint 136 degrés Fahrenheit, le virus s’effondre, il se désintègre.”

“J’ai dit comment obtiendriez-vous la température jusqu’à 136 degrés? La réponse était que vous utilisez un sèche-cheveux. Vous portez un sèche-cheveux à votre visage et vous inspirez par le nez et il tue tous les virus dans votre nez.”

C’est à ce moment de la vidéo que les commissaires de chaque côté de lui se font face simultanément.

Culpepper conclut: “Cela ressemble donc à une manière vraiment simplifiée de faire les choses, mais parfois les remèdes à ces maladies sont très simples.”

Après un silence tendu et un “…… d’accord” de ses collègues, Tiffany Collins du département de la santé du comté d’Okeechobee a eu la tâche peu enviable de trouver une réponse.

“Je … donc je voudrais … je voudrais simplement avertir les résidents de, vous savez … si … Il y a beaucoup de désinformation là-bas”, décida-t-elle finalement, la manipulant aussi délicatement que possible. “Nous entendons et apprenons beaucoup sur les médias sociaux, et il y a juste beaucoup de désinformation sur la façon de guérir cette maladie.”

“Personnellement, je laisserais cela à votre médecin. J’ai entendu tellement d’informations tristes sur la façon de guérir ce virus.”

Mais Culpepper refuse la sortie facile qu’elle vient d’offrir et double, insistant sur le fait qu’il n’aurait même pas évoqué quelque chose qu’il a lu sur les réseaux sociaux; c’était plutôt de OAN, qui est “la nouvelle Fox News si vous voulez connaître la vérité”.

“Je suis d’accord avec vous, il y a beaucoup d’argent sur les réseaux sociaux – vous devez faire très attention”, a-t-il conseillé.

Selon le Nouvelles du lac Okeechobee, les sèche-cheveux n’étaient pas le seul remède COVID-19 de Culpepper.

Lors d’une réunion le 17 mars, il a révélé que son fils avait découvert en ligne qu’un jet d’ozone normalement utilisé pour masquer l’odeur des chasseurs de cerfs repoussait également tout type de virus en le portant sur votre personne.

Le titre ironique disait: “Le commissaire du comté d’Okeechobee suggère des moyens de lutter contre le virus COVID-19”, et a cité l’OMS réfutant le “remède” du sèche-cheveux.

Néanmoins, Culpepper l’a partagé seul la page Facebook, écrivant: “Excellent article pour ceux qui n’ont pas d’assurance médicale.”

