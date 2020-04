Le composé du Wyoming de Kanye West aura un «jardin d’urine»

Kanye West a porté beaucoup de chapeaux au fil des ans. Il est rappeur, producteur, entrepreneur, époux de Kim Kardashian West et père de quatre enfants, pour n’en nommer que quelques-uns. Aussi plein que sa vie soit, ses projets futurs sont en quelque sorte encore plus ambitieux et incluent une possible course à la présidence en 2024, le démarrage de sa propre église, et ce qui pourrait être sa plus grande entreprise entrepreneuriale à ce jour: un produit complet «à semer» opération de ligne basée à partir de son ranch dans le Wyoming.

Kanye West a acheté plusieurs propriétés dans le Wyoming

Dans la petite ville de Cody, dans le Wyoming – à environ deux heures et demie à l’est du parc national de Yellowstone, avec une population de 9 885 habitants – les habitants bourdonnent sur West et son équipe depuis quelques années maintenant. Le rappeur est connu pour voyager dans la petite ville avec une équipe de Ford Raptors, profiter des restaurants locaux et contrarier accidentellement la faune locale.

West a acheté son premier terrain du Wyoming en 2018. à seulement 8 miles à l’extérieur de Cody. C’était un ranch de moutons de 4 000 acres appelé Monster Lake Ranch. Depuis, West l’a renommé West Lake Ranch. Après cela, il a continué à acheter une propriété commerciale en ville et un deuxième ranch à environ une heure de la ville.

Le journal local, The Cody Enterprise, met en lumière l’opinion de la ville sur une telle grande star qui emménage. Certains habitants craignent que cela ne change la ville pour le pire, tandis que d’autres sont enthousiasmés par le potentiel économique qu’une entreprise occidentale pourrait apporter à la ville. . Un chroniqueur local a été critiqué pour avoir décrit West comme «un rappeur égoïste célèbre qui pense que le garçon de maison Donald Trump est le miaulement du chat», et Kardashian West comme ayant «un keester qui fait tomber les canettes des étagères des épiceries».

Les plans de Kanye West pour son opération de semence à coudre

West a de grands projets pour son complexe au Wyoming. Il a déclaré dans une interview à la fin de 2019: «Nous construisons des fermes ici en raison du climat et du sol et du coton hydroponique, du blé, du chanvre et nous développons nos propres tissus, nous allons donc passer de la graine à coudre à partir de la table d’agriculteur afin que nous puissions voir l’ensemble du processus.

Ce que cela signifie essentiellement, c’est que son entreprise du Wyoming serait en charge et effectuerait chaque étape du processus de fabrication, depuis la croissance des matériaux jusqu’à la couture des produits pour la vente finale.

Dans un article récent du WSJ Magazine, West a partagé les plans de son complexe conçu par l’architecte Claudio Silvestrin et l’artiste léger et spatial James Turrell (dont Kanye s’est inspiré et a travaillé dans le passé.) De tous les plans présentés, le Le «jardin d’urine» attire sans surprise le plus d’attention.

Le jardin d’urine de Kanye West n’est pas aussi fou qu’il y paraît

Kanye West | Gilbert Carrasquillo / GC Images

Les illustrations du plan pour les opérations de West ont montré un écosystème complexe de sept dômes qui créerait un écosystème autonome qui utiliserait un «système de type aquaponique qui convertit les déchets humains en aliments végétaux».

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les pratiques de croissance naturelles, utiliser l’urine comme engrais peut sembler fou, mais c’est en fait une pratique bien établie. L’urine est non toxique et contient des minéraux et des enzymes utiles qui, une fois dilués, sont bénéfiques pour les plantes comme aliment dans un système aquaponique. Ce n’est pas différent de la façon dont certains types d’excréments d’animaux peuvent être bénéfiques lorsqu’ils sont correctement mélangés au sol.

D’autres plans pour le complexe comprennent un skate park et un centre de méditation. Le centre de méditation, cependant, a déjà frappé quelques chicots. Loin d’un simple espace personnel pour réfléchir et trouver refuge, la conception originale devait être un amphithéâtre en béton de 70 000 pieds carrés. Les plans de construction ont été interrompus tôt en raison des menaces potentielles que le centre représentait pour le tétras des armoises, une espèce d’oiseau protégée dans l’État.