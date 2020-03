Le compte Instagram privé de la princesse Eugénie peut avoir été accidentellement révélé

La princesse Eugénie d’York pourrait avoir besoin de créer un nouveau compte Instagram.

Les fans de Royal pensent que le compte Instagram privé de 30 ans a été identifié à la suite d’un cri d’anniversaire. Eugénie a célébré son anniversaire le 23 mars 2020 et de nombreuses personnes lui ont envoyé des messages positifs en l’honneur du grand jalon sur Instagram. Parmi eux, sa mère, Sarah, la duchesse d’York et la chanteuse-compositrice Ellie Goulding, pour n’en nommer que quelques-unes.

Elle a un compte public

Comme avantage de ne pas être une royale qui travaille – Eugénie a un emploi à temps plein en dehors de la famille royale – elle a le droit d’avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Dixième dans la lignée de succession de la famille royale britannique après sa sœur aînée, la princesse Béatrice d’York, Eugénie a plus de liberté que ses cousins, le prince William, duc de Cambridge, deuxième du trône, et le prince Harry, duc de Sussex. , qui est sixième.

La princesse Eugénie de York assiste à un déjeuner de Noël pour les membres de la famille royale britannique le 18 décembre 2019 | Max Mumby / Indigo / .

Sur son compte Instagram public, @princesseugenie, la trentenaire qui a épousé son petit ami de longue date, Jack Brooksbank, en octobre 2018, est connue pour partager de minuscules aperçus de sa vie privée avec ses 1,1 million de followers.

Elle a publié des photos d’enfance et a mis en évidence des œuvres caritatives qu’elle soutient. Bien qu’Eugénie ait un compte Instagram public, elle représente toujours la famille royale et ne peut pas simplement publier ce qu’elle veut. C’est là que son compte Instagram privé entre en jeu. Celui qu’elle a pour seuls amis et famille.

Zenouska Mowatt a tagué le compte Instagram privé de la princesse Eugénie

Zenouska Mowatt, qui est la petite-fille de la cousine de la reine Elizabeth, la princesse Alexandra, l’honorable Lady Ogilvy, a souhaité à Eugénie un joyeux anniversaire en partageant une vieille photo (voir ci-dessous) d’une jeune Eugénie marchant main dans la main avec sa mère et Mowatt sur leur chemin vers l’école. Mowatt (@ zenouska1 sur Instagram) a publié le cliché sucré sur ses histoires Instagram.

“Amour 30e anniversaire, vous magnifique fille !!” elle a écrit avant de taguer @barcleybuckhurst.

Sarah Ferguson, princesse Eugénie de York et Zenouska Mowatt le 11 septembre 1992 | Photothèque Tim Graham via .

Il a attiré l’attention des fans royaux qui ont immédiatement commencé les détections.

“Hmmm … Je pense que Zenouska (la princesse Alexandra, la petite-fille du cousin de la reine) vient de faire exploser le nom de compte personnel d’Eugénie … et je suis là pour ça !!” une personne a écrit à côté de captures d’écran du supposé compte privé d’Eugénie et de ce que Mowatt a partagé sur le groupe Facebook, Royally Obsessed.

Le fan royal a noté que le compte était privé et a pris la liberté de partager une capture d’écran de qui @barcleybuckhurst suit. Quant à la poignée elle-même, on pense que c’est le nom du chien d’Eugénie. Elle est connue pour en avoir deux, dont l’une a déjà été nommée Jack.

Le compte est suivi par les ex-petites amies du prince Harry, James Middleton et Sarah Ferguson

S’il s’agit bien du compte Instagram privé d’Eugénie, elle est suivie par Catherine, le frère de la duchesse de Cambridge, James Middleton, Harry, les ex-petites amies du duc de Sussex, dont Cressida Bonas et Chelsy Davy, et de nombreux membres de la troupe Made in Chelsea. Si cela ne suffit pas pour convaincre le public que c’est vraiment le compte Instagram privé d’Eugénie, la duchesse de York suit également @barcleybuckhurst.

En ne regardant que les détails du profil de @barcleybuckhurst, nous savons que le compte a 210 messages, 641 abonnés et suit 723 autres comptes.

Si le fan royal a raison de croire que @barcleybuckhurst est en effet le compte Instagram privé d’Eugénie, elle peut décider de changer sa poignée pour maintenir sa vie privée ou continuer imperturbable. Si quoi que ce soit, Eugénie et Béatrice peuvent se plaindre de la découverte par le public de leurs comptes Instagram privés signalés.