Le conseil de rupture de Peter Weber frappe plus fort après sa séparation avec Madison Prewett et Hannah Ann Sluss

La saison de Peter Weber de The Bachelor était tout sauf parfaite, surtout si vous considérez comment les choses se sont terminées avec l’ex-fianccée de 28 ans, Hannah Ann Sluss, et l’ex-petite amie, Madison Prewett. Puis dans une récente Q&R sur son histoire Instagram, Weber a partagé des conseils de rupture avec ses 2,1 millions de followers. Et franchement, il semble que Pilot Pete ait beaucoup appris de son voyage dans la série de télé-réalité ABC.

Peter Weber rompt ses fiançailles avec Hannah Ann Sluss sur «The Bachelor»

Dans la première moitié de la finale de la saison 24 de Bachelor, Prewett a quitté Weber après avoir reconnu les différences dans leurs modes de vie et leurs valeurs. Le pilote Delta a été déchiré par la décision mais a continué de filmer l’émission. Cela dit, lorsque Weber a eu son dernier rendez-vous avec Sluss le lendemain, le mannequin pouvait dire que quelque chose n’allait pas chez son partenaire. Cependant, le départ de Prewett et les véritables sentiments de Weber n’ont jamais vraiment été abordés.

Quoi qu’il en soit, Weber a décidé de se fiancer avec Sluss. Le couple semblait heureux pendant qu’ils étaient dans l’instant. Mais un mois plus tard, Weber et Sluss se sont retrouvés après le tournage et le célibataire a dit qu’il ne pouvait pas donner à Sluss tout son cœur. Il a rompu l’engagement.

Lors de la finale du Bachelor en direct le 10 mars, Sluss a déchiré Weber. Elle l’a appelé pour avoir été malhonnête au sujet de ses sentiments et pour l’avoir attachée. Le joueur de 23 ans a également révélé que Weber avait deux autres femmes en tête alors qu’elles étaient fiancées – Prewett et Hannah Brown de The Bachelorette.

Enfin, Sluss a quitté Weber avec quelques conseils. “Si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme”, a-t-elle déclaré.

Peter Weber et Madison Prewett se séparent deux jours après la finale de «The Bachelor»

Voir ce post sur Instagram

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Un post partagé par Peter Weber (@pilot_pete) le 12 mars 2020 à 21h15 PDT

Selon Chris Harrison lors de la finale de la saison 24 de Bachelor, Weber a rompu avec Sluss parce qu’il avait toujours des sentiments pour Prewett. L’hôte a retrouvé l’alun d’Auburn et l’a réunie avec le pilote.

Plus tard à la partie After the Final Rose, Weber et Prewett ont révélé qu’ils étaient toujours amoureux l’un de l’autre. Mais même ainsi, ils n’ont pas précisé s’ils voulaient se remettre ensemble. Au contraire, le couple a partagé qu’il voulait avoir une chance de guérir et de simplement faire les choses une étape à la fois.

Pendant tout ce temps, il était clair que Prewett n’a pas obtenu l’approbation de la famille Weber, qui s’est fermement opposée à la relation après la dernière semaine de tournage. La maman du célibataire, Barbara, a révélé que Prewett avait dit qu’elle n’aimait pas Weber et n’accepterait pas une proposition de lui.

Madison Prewett et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Néanmoins, environ deux jours après la finale de The Bachelor, Prewett et Weber ont annoncé leur rupture sur Instagram. «Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, ce n’était pas facile pour chacun de nous d’être d’accord », a écrit Weber. «Mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’est ce qui est le plus logique pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. »

D’un autre côté, le post de rupture de Prewett s’est davantage concentré sur leurs voyages séparés à venir. “Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincue que nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses”, a-t-elle écrit. «Je l’aimerai et le respecterai toujours. Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait. »

Peter Weber donne des conseils de rupture sur Instagram

L’histoire Instagram de Peter Weber | Peter Weber via Instagram Story

Le 22 mars, Weber a répondu à quelques questions des fans sur Instagram. Puis, lorsqu’un fan de Bachelor Nation a demandé des conseils sur la rupture après une relation de 3 ans, Pilot Pete a proposé quelques mots de sagesse.

“Les ruptures sont censées faire mal”, a écrit Weber. “Mais je crois que les choses se produisent pour une raison et vous vous rapprochez de votre personne maintenant. Vous ne devriez jamais vouloir être avec quelqu’un qui ne veut pas que vous reveniez de la même manière. “

Naturellement, après tout ce qui s’est passé dans la finale de la saison 24 de Bachelor, il est difficile d’imaginer que les conseils de Weber n’avaient rien à voir avec ses ruptures avec Prewett et Sluss. Comme l’a laissé entendre Barb pendant After the Final Rose, les sentiments de Prewett envers Weber ne semblaient pas aussi forts que les siens. Pendant ce temps, Weber était à l’opposé de sa relation avec Sluss.

Quoi qu’il en soit, il semble que les trois partis – Weber, Prewett et Sluss – passent de leur temps sur The Bachelor. Et si ce n’était pas évident maintenant, c’est probablement pour le mieux.

Lire la suite: «The Bachelorette»: tout savoir sur Clare Crawley avant le début de sa saison