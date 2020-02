Le contenu de Jennifer Garner dans la romance

2020-02-26 23:30:05

Jennifer Garner est “satisfaite” de sa romance avec John Miller, car des sources affirment que le couple ne se met pas de “pression” pour aller de l’avant.

Jennifer Garner est «content» dans sa romance avec John Miller.

L’actrice de 47 ans sort avec le PDG et président du groupe Cali depuis la mi-2018, et bien que leur relation évolue lentement, des sources ont déclaré que le couple était toujours ensemble et ne faisait aucune “pression” sur lui-même.

Un initié a déclaré: “Jen voit toujours John et semble satisfaite de l’endroit où les choses se trouvent dans leur relation. John est un gars normal gentil qui est dans une situation similaire avec élever des enfants tout en étant divorcé. Ils ont fait ce qu’ils ont du travail et aiment être ensemble.

“Ils sont heureux de se voir quand ils le peuvent. Il n’y a pas beaucoup de pression pour faire plus que ce qu’il est. Il respecte beaucoup le sérieux avec lequel elle prend son rôle de maman et met toujours ses enfants en premier. Ils ont les deux ont eu un impact positif l’un sur l’autre. ”

L’actrice de “ Peppermint ” – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, sept ans, avec son ex-mari Ben Affleck – n’a jamais foulé le tapis rouge avec John, 41 ans, mais a été photographiée avec lui en public sur plusieurs fois.

Mais Jennifer est censée se concentrer sur ses enfants plutôt que de poursuivre sa vie romantique.

La source ajoutée à E! News: “Jen se concentre sur ses enfants et leur donne la priorité. Cela ne changera jamais et c’est vraiment ce que sa vie est. Elle est occupée par le travail et les enfants. Il n’y a pas beaucoup de temps pour une relation sérieuse intense. C’est ce que c’est pour l’instant. Mais si elle peut voir John et que cela fonctionne, elle est très heureuse de le faire. Il la rend heureuse et son temps avec lui est toujours bien utilisé. ”

Jennifer a commencé à sortir avec John après avoir finalisé son divorce avec Ben, dont elle s’est séparée pour la première fois en 2015 après une décennie de mariage.

Et l’acteur de “Justice League”, également âgé de 47 ans, a récemment déclaré qu’il “regrettait” de se séparer de son ex-conjoint.

Il a déclaré: “Le plus grand regret de ma vie est ce divorce.

«La honte est vraiment toxique. Il n’y a pas de sous-produit positif de la honte. C’est juste une étouffement dans un sentiment toxique et hideux de faible estime de soi et de dégoût de soi.

“J’ai bu relativement normalement pendant une longue période. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool a bien sûr créé plus de problèmes conjugaux.”

Mots clés: Jennifer Garner, John Miller, Ben Affleck

Retour au flux

.