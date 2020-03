Le coronavirus était exactement ce dont la famille de Peter Weber avait besoin pour retrouver de bonnes conditions

Peter Weber a eu une saison assez difficile de The Bachelor. Non seulement il s’est finalement retrouvé seul, mais il a également clôturé sa saison avec une certaine tension avec sa famille après être allé directement à l’encontre de leurs souhaits et avoir retrouvé Madison Prewett. Ce qui est extrêmement troublant pour Peter alors qu’il vit avec sa famille.

Maintenant que le gouvernement américain a ordonné aux gens de ne pas se rassembler en groupes de plus de 10 personnes afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVD-19), les gens prennent sur eux de s’isoler et de rester à l’intérieur avec leurs familles.

Peter Weber | Astrid Stawiarz / .

Apparemment, c’était exactement ce dont la famille Weber avait besoin pour surmonter ses problèmes.

Qu’est-il arrivé à la maman de Peter Weber, Barbara?

Barbara Weber a joué un rôle beaucoup plus important dans cette saison de The Bachelor que toute autre maman auparavant. Après avoir passé du temps avec Prewett et Hannah Ann Sluss, Barbara a fondu en larmes et a supplié son fils de choisir Sluss. Après avoir rompu avec Sluss pour poursuivre une relation avec Prewett, Barbara n’était pas heureuse et elle n’avait pas peur de montrer son mécontentement.

Elle a même envoyé au blogueur Reality Steve un DM pour savoir pourquoi elle se sentait si fortement à l’idée de Prewett.

“Malheureusement, ce qui n’a pas été montré, c’est comment tout a commencé”, a-t-elle écrit. “Madison nous a fait attendre 3 heures car elle ne voulait pas venir nous rencontrer. Mon fils l’a suppliée de le faire. Une fois à l’intérieur, elle n’a jamais présenté d’excuses (gardez à l’esprit que nous avons voyagé à travers le monde pour rencontrer les deux filles). Quand je lui ai demandé si elle aimait mon fils, elle a dit NON! Et qu’elle n’accepterait pas une proposition dans 4 jours. (Alors que faisait-elle là-bas?) Mon fils Jack a fait remarquer à Peter que dans le peu de temps où il était là, elle était tout sur elle-même et non sur Peter. Faites-moi confiance quand je dis que tout ce qui brille n’est pas de l’or !!! Je vous remercie.”

Elle n’a pas non plus tenu le coup sur le live “After the Final Rose”. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de la relation de Peter avec Prewett, elle a répondu qu’elle devait échouer.

“Il devra échouer pour réussir”, a-t-elle déclaré. “C’est ça. Tous ses amis, sa famille, tous ceux qui le connaissent savent que ça ne marchera pas. Nous avons essayé de lui dire. “

Comment est passée la famille de Peter Weber depuis la finale?

Après la finale explosive, l’animateur Chris Harrison a admis qu’il était lui-même choqué par les propos de Barbara.

“Il s’agit de l’optique et de la façon dont vous mettez les choses. Je suis un fervent partisan – vous pouvez avoir raison et avoir complètement tort “, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Écoutez, s’il va être avec elle, et ils vont se séparer, ce que vous prédisez, alors tant pis. Laissez-les se séparer! Qui est blessé par ça? Le seul mal qui a été fait hier soir, c’est que cette famille a été dissoute hier soir lors de mon émission, et je détestais ça. »

Comment le coronavirus a-t-il aidé à rapprocher la famille de Weber?

Selon Us Weekly, ce temps forcé ensemble est exactement ce dont la famille Weber avait besoin.

“Cette période de quarantaine rapproche plus que jamais la famille Weber”, a déclaré une source. «Ils utilisent ce temps ensemble pour créer des liens. Pendant l’isolement, Peter et sa famille ont regardé des films, joué à des jeux de société et cuisiné ensemble. »