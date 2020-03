Le coronavirus ne mute pas comme la grippe

Coronavirus s’est déjà révélé plus mortel et plus contagieux que la grippe, et il y a une autre différence – mais cette fois c’est une bonne nouvelle.

Les scientifiques ont découvert que COVID-19 ne mute pas comme le fait la grippe, ce qui signifie qu’un seul vaccin vous protégera probablement … lorsqu’il sera finalement développé.

Alors que tous les virus mutent, la grippe est célèbre pour ses changements rapides à mesure qu’elle se propage dans la population humaine, laissant les immunologistes deviner littéralement quelle souche élèvera très probablement sa vilaine tête lorsque la saison se terminera, afin qu’ils puissent préparer un vaccin .

Mais selon Peter Thielen, généticien moléculaire au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins qui a étudié le nouveau coronavirus, la souche trouvée pour la première fois sur le site d’origine de Wuhan est plus ou moins la même que celle qui infecte actuellement les Américains des mois plus tard. .

Il a dit The Washington Post qu’il n’y a qu’environ 4 à 10 différences génétiques entre les souches, un nombre relativement faible pour avoir traversé tant de personnes.

“À ce stade, le taux de mutation du virus suggérerait que le vaccin développé pour le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la maladie covid-19) serait un seul vaccin, plutôt qu’un nouveau vaccin chaque année comme la grippe vaccin.”

Il a déclaré que le vaccin ressemblerait davantage au vaccin contre la varicelle ou la rougeole, qui offrira une immunité pendant longtemps. “C’est une excellente nouvelle”, a-t-il ajouté.

La mauvaise nouvelle est qu’un vaccin contre le coronavirus est encore dans 12 à 18 mois, selon les scientifiques.

Pendant ce temps, les autres comparaisons de COVID-19 avec la grippe ne sont pas aussi favorables.

La semaine dernière, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a expliqué que bien que la grippe saisonnière ait un taux de mortalité d’environ 0,1%, tuant environ un sur 1000, le nouveau coronavirus a un taux de 1% – réclamant la vie d’un sur cent.

Les derniers chiffres sont encore plus troublants: sur les 131000 cas résolus signalés dans le monde, environ 112000 se sont rétablis tandis que près de 20000 sont décédés, ce qui porte le taux de mortalité courante à 15% – ce qui signifie que trois personnes sur 20 qui ont eu le virus sont décédées.

De plus, alors que la grippe a un taux d’infection d’environ 1,3, le taux d’infection du coronavirus est de 3 – ce qui signifie qu’au moment où une personne infectée a transmis la grippe à 14 autres personnes, elle aurait transmis le COVID-19 à 59000.

