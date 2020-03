Le coronavirus pourrait retarder la production de jouets pour bébé Yoda

La société de fabrication de jouets Hasbro a confirmé coronavirus épidémie pourrait retarder l’arrivée très attendue de marchandises mettant en vedette l’étoile “Le Mandalorien” Bébé Yoda.

Bien que les adorables jouets devaient arriver dans les magasins d’ici mai 2020, la société a annoncé que le virus avait perturbé sa chaîne d’approvisionnement et ralentirait probablement la production.

Dans un Dépôt auprès de la SEC Hasbro a expliqué: «La survenance de ces types d’événements peut entraîner, et dans le cas du coronavirus, des perturbations et des dommages à notre entreprise, causés à la fois par l’impact négatif sur notre capacité à concevoir, développer, fabriquer et expédier des produits. (impact du côté de l’offre) et impact négatif sur le comportement d’achat des consommateurs (impact du côté de la demande). “

Le géant du jouet a également admis que le coronavirus “pourrait avoir un impact négatif significatif sur nos revenus, notre rentabilité et nos activités” en raison des interdictions de voyager et des mandats de quarantaine en Chine, où une “partie substantielle” de leur fabrication a lieu.

COVID-19, originaire de Wuhan, en Chine, a infecté plus de 94 000 personnes et en a tué plus de 3 200, selon les médias.

Malgré cela, Jim Silver, PDG du site Web d’examen des jouets Jouets, tout-petits, animaux domestiques et plus, Raconté CNN Business que les usines Hasbro en Chine sont pleinement opérationnelles et n’ont pas été perturbées par le coronavirus.

“Si les choses ne sont pas normales avant juin et juillet, il y aura des pénuries sur une litanie de jouets”, a déclaré Silver.

Bien que Silver ait déclaré qu’il prédit une baisse de la production de 5 à 10 pour cent, il a déclaré que Hasbro était “presque en mesure d’expédier ce qu’ils avaient initialement prévu”.

Les fans sont obsédés par Baby Yoda, le petit bébé vert de 50 ans officiellement connu sous le nom de “The Child” depuis ses débuts sur Disney + Guerres des étoiles série en novembre dernier. Beaucoup ont sauté sur l’occasion pour saisir des marchandises Baby Yoda, certains articles précommandés se vendant rapidement.

On ne sait pas si les précommandes, comme la poupée animatronic plus, seront retardées. Cependant, le directeur financier de Hasbro, Debroah Thomas, a rassuré: “Nous nous efforçons d’atténuer l’impact de la fermeture des usines de nos partenaires de fabrication plus longtemps que prévu, ainsi que de reprogrammer les expéditions que nous n’avons pas pu effectuer”, selon NY Post.

