Le country star Jason Aldean est obsédé par la musique de Post Malone

Les passionnés de musique country ont sans aucun doute entendu parler de Jason Aldean; si vous n’êtes pas un fan de musique country, il y a encore de fortes chances que vous ayez écouté au moins une de ses chansons.

Le chanteur «Amarillo Sky» est en tête des palmarès de la musique country et des fans de sérénade depuis plus d’une décennie.

Jason Aldean est starstruck

Jason Aldean | David Becker / .

Aldean est peut-être une superstar de la musique country, mais il sait aussi ce que c’est que d’être fan de musique. Dans une récente interview avec E! News, Aldean a révélé qu’il était fan du célèbre artiste hip-hop Post Malone.

“Je suis un grand fan de Post Malone. Je ne sais pas si ça vient comme un énorme choc mais je creuse vraiment ce qu’il fait. Il vient de sortir un nouvel album il n’y a pas si longtemps et je pense que le gars a son propre style et il le tue en ce moment. C’est un gars que j’écoute beaucoup et que je creuse vraiment ce qu’il sort. ”

Même les artistes de musique country ne peuvent pas résister aux jams accrocheurs de Post Malone.

La longue carrière musicale de Jason Aldean

Aldean est implanté dans l’industrie musicale depuis environ 15 ans. Son premier titre à figurer en tête des palmarès de la musique country a été «Why», de son premier album en 2005. La musique d’Aldean comprend souvent des thèmes stéréotypés de redneck, comme on le voit dans ses titres à succès «Big Green Tractor» et «Hicktown». Les réalisations musicales d’Aldean comprennent plus de 30 chansons parmi les 10 meilleures, dont neuf ont obtenu la place de n ° 1 dans les charts Billboard.

En 2015, une tragédie a frappé alors qu’Aldean se produisait sur scène lors d’un festival de musique à Las Vegas. Le tireur, Stephen Paddock, a tiré sur la foule de 22 000 fans, faisant 55 morts et plus de 500 blessés.

Aldean a parlé de la tragédie, honorant les victimes et encourageant ses fans à ne pas laisser la peur les empêcher de faire ce qu’ils aiment.

La montée inhabituelle de Post Malone à la célébrité

Le vrai nom de Post Malone est Austin Richard Post, et son ascension vers la gloire est tout sauf typique. Le voyage musical de Post Malone a commencé avec le jeu Guitar Hero 3, autrefois populaire. Le jeu l’a rendu accro à la musique; il est rapidement devenu un guitariste autodidacte en regardant des vidéos YouTube. Il était au milieu de son adolescence quand il a fait sa première mixtape.

Il voulait un nom de rap cool pour accompagner sa mixtape, alors il a fait ce que beaucoup d’adolescents feraient – il a utilisé un générateur de noms de rap sur Internet.

La première chanson à succès de Post Malone, “White Iverson”, a atteint le n ° 14 sur le Billboard Hot 100 en 2015. Il n’a pas mis longtemps à décrocher un contrat avec Republic Records. Les albums de Post Malone, Stoney et Beerbongs & Bentley, ont tous deux obtenu un succès retentissant, remportant respectivement le triple platine et le double platine certifiés.

Les chansons de Post Malone «Physcho» et «Rockstar» ont toutes deux gagné le n ° 1 sur la liste Billboard Hot 100.

Y a-t-il une chance que Jason Aldean et Post Malone collaborent ensemble sur la musique?

Bien que Aldean et Post Malone dominent différents genres de musique, il est possible que les deux fonctionnent ensemble à l’avenir. Dans une interview avec Fader, Post Malone a parlé de son intérêt pour la musique country: «Les vieux chanteurs country, ils étaient durs à cuire, ils étaient les méchants américains ***. Je suis un badass américain. A 40 ans, je vais être chanteur country. C’est sur la ligne. ”

Compte tenu de l’appréciation mutuelle des genres musicaux respectifs, il est tout à fait possible que les deux stars unissent leurs forces à l’avenir.

Toute possibilité de collaboration devra attendre que les deux musiciens aient un peu de temps supplémentaire dans leurs horaires. Aldean mène une vie bien remplie et est actuellement au milieu de son We Back Tour 2020. Une chose est sûre; Aldean et Post Malone étaient tous deux destinés à la grandeur musicale.