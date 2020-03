Le couple de David contre Goliath, Alec Merlino et Kara Kay, semble se séparer après près de deux ans de fréquentation

Même si Survivor: David contre les naufragés de Goliath, Alec Merlino et Kara Kay n’étaient pas en showmance pendant le spectacle; ils ont commencé à sortir ensemble presque immédiatement après le tournage.

Le couple s’est ensuite installé à San Diego, en Californie, où Alec dirigeait son entreprise de vêtements, et Kara a travaillé comme agent immobilier. Cependant, après près de deux ans de fréquentation, Kara a supprimé ses photos avec Alec des réseaux sociaux, et il a supprimé son profil Instagram.

Alec Merlino et Kara Kay | David M. Russell

Alec Merlino et Kara Kay sur «Survivor: David vs. Goliath»

En 2018, le barman de 24 ans de San Clemente, en Californie, Alec Merlino, et l’agent immobilier de 30 ans basé à San Diego, Kara Kay, ont participé à David contre Goliath, la 37e saison de Survivor.

Initialement placés sur la tribu Goliath dominante, ils ont évité les conseils tribaux et se sont facilement rendus au Tribe Switch. Les deux, aux côtés de Natalia Azoqa, ont été échangés dans une autre tribu et ont perdu le défi d’immunité suivant.

Alec s’est retourné contre Natalia et l’a rejetée, mettant Kara en colère, qui s’est retourné contre lui et a essayé de faire de lui une cible. Après la fusion, ils se sont finalement regroupés, mais les capacités physiques d’Alec l’ont transformé en menace et il est devenu à l’unanimité le quatrième membre du jury.

Est-ce que tout doit vraiment se terminer?! La finale de Survivor est dans deux jours et je ne peux vraiment pas y croire. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant du soutien de TOUS en cours de route. Maintenant, préparons-nous pour une semaine folle; attrapez vos machettes et coupez du bambou! Rendez-vous à LA! pic.twitter.com/6VmqFDE13t

– Kara Kay (@karakaysandiego) 17 décembre 2018

Kara est resté en bonne position dans la tribu, a remporté un défi d’immunité individuelle et n’est jamais devenu une cible. Après n’avoir reçu aucun vote contre elle toute la saison, elle a perdu dans le dernier défi de faire du feu, devenant ainsi le dernier membre du jury.

Alec Merlino et Kara Kay ont commencé à sortir ensemble après «Survivor: David vs. Goliath»

Dans une déclaration à E! Des nouvelles avant la première de leur saison, Alec et Kara ont révélé qu’ils avaient commencé à sortir ensemble le dernier jour où ils étaient ensemble aux Fidji, le 7 mai 2018.

Même s’ils ont travaillé ensemble dans le jeu, Alec n’a pas réalisé qu’il avait des sentiments pour elle jusqu’à ce qu’il soit membre du jury. Après leur retour en Californie après le tournage, Alec a déménagé dans le coin des bois de Kara à San Diego pour travailler sur son entreprise de vêtements apparemment disparue, Head & Hart.

Kara a comparé les origines de leur relation avec «le baccalauréat inversé» parce qu’ils se sont rencontrés à leur «pire absolu sans technologie» et «dépouillé de tout ce qui est normal dans la vie de tous les jours».

Par conséquent, ils se sentent “bien plus proches que beaucoup de gens ne le seront jamais.” Une semaine seulement après avoir commencé à sortir ensemble, Alec a posté une photo avec Kara sous-titrée “f ** k it”, rompant l’accord de non-divulgation qu’il avait signé avec Survivor.

Au lieu de le poursuivre pour 5 millions de dollars, ils lui ont interdit d’assister à la finale et ont retenu ses 10 000 $ de frais d’apparition. Alors que la production envisageait de punir Kara ainsi qu’un «participant volontaire», ils ont décidé de ne pas le faire, et elle est apparue sur scène lors de la réunion.

Alec Merlino et Kara Kay se séparent

Le couple basé à San Diego s’est fréquemment présenté sur ses réseaux sociaux jusqu’à récemment, quand Alec a soudainement supprimé son profil. De plus, Kara a retiré les photos avec son petit ami.

Actuellement, on ne sait pas ce qui s’est passé entre les deux et quand ils se sont séparés. La dernière fois connue qu’ils étaient encore ensemble est novembre 2019 lorsqu’un fan les a rencontrés dans un magasin.

Survivor 40: Winners at War est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur CBS.